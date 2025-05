Sara Corrales no se casó el 3 de mayo: contó qué pasó con su matrimonio

Sara Corrales les explicó a todos sus seguidores en su cuenta de TikTok, en donde tiene casi 40 mil seguidores, expuso toda la verdad sobre su matrimonio con Damián Pasquini, y más de uno quedó sorprendido.

En primera medida, dijo que su boba la tenía planeada para el pasado tres de mayo en México. Ya tenían todo cuadrado con su prometido, pero ocurrió algo inesperado. Ella explica que se cayó una negociación que tenían en el país de Centroamérica.

Por lo tanto, tomaron la decisión de correrla para el 16 de agosto este año en Medellín, lugar donde actualmente está toda la familia de ella. Tras este hecho, pensaron en cancelar todo lo que habían armado para su luna de miel, pero lamentablemente no se pudo.

“Es un crucero que sale de Londres y el chiste está en que hace dos días nos enteramos de que necesitamos visa para ir. Ustedes no saben qué fue esto, el nerviosismo, buscamos plan a,b,c, en el Consulado de México, en la embajada, yo qué no hice”, empezó diciendo Corrales.

Después, la mujer expresó que estuvo a punto de no poder ir a su propia luna de miel. Por lo cual, empezó a preguntarle a todos y hasta fue a la Embajada acá. Colombia. Ella afirma que allí la ayudaron con el tema y tuvo que tomar un vuelo de última hora para Bogotá y empezar a hacer todos los trámites.

En este mismo sentido, dijo que su prometido sí no tuvo problema con el tema de la visa. Como él es argentino, le dieron un permiso para poder ingresar al país europeo sin ningún problema. Mientras que, a ella sí le tocó “mover mal cielo y tierra” para lograr disfrutar este viaje tan esperado para los dos.

“Ha sido un estrés que no se imagina. Dijimos, bueno, perdimos la platica del crucero, ni modo. Al parecer no puedo cantar victoria, porque no me han dicho nada de la visa, si sí o si no”, añadió. Sara explicó que ya pasó papeles, pero está a la espera de la respuesta con el documento que tanto añora para poder disfrutar de su luna de miel.

Frente a esto, los seguidores no dudaron en reportarse y algunos dijeron que todo pasa por algo, y que estas eran señales del destino. “Cuando hay tantos obstáculos, puede que no sea la voluntad de Dios, pídele para que los guarde”, “no debemos contar nuestros planes, la mala energía y envidia de algunas personas los daña”, “seguramente por eso se te ha complicado todo, bendiciones que todo salga bien”, dijeron algunos.