Cuánto ganará el nuevo papa, ¿una suma muy distinta a la de Francisco y Benedicto XVI?

Con la elección del nuevo papa de la Iglesia Católica se despiertan muchas preguntas sobre los detalles que lo rodean y una de las más frecuentes es cuánto dinero ganan los hombres electos como sumo pontífice.

Ciertamente esto ha variado dependiendo del papado y de las elecciones del hombre electo, un ejemplo de ello es precisamente Jorge Mario Bergoglio, que decidió llamarse Francisco, y de hecho se convirtió en el primero de 267 en usar este nombre.

Cuánto ganaba el papa Francisco

Vale la pena mencionar que, aunque tenía opción de recibir un salario, cuando se posicionó para su papado rechazó la elevada suma, así lo reportaron medios como The Mirror, quienes también confirmaron que, al momento de morir, su patrimonio era de alrededor de 14 millones de euros.

En su momento, se dijo que Jorge Mario Bergoglio podría haber ganado un aproximado de 1.644.886.000 millones de pesos anualmente, pero se negó, ya que su filosofía tenía mucho que ver con la austeridad y, en varias ocasiones dijo que tenía todo lo necesario en el Vaticano.

Salario de Benedicto XVI

Por otro lado, el antecesor del argentino sí recibía una suma por su trabajo como el máximo exponente de la iglesia católica, en su caso fue de un poco más de 12 millones de pesos colombianos al mes, según Vanity Fair.

Cuánto dinero ganará Robert Prevost, León XIV el nuevo papa

Lo cierto es que con su reciente primera aparición, una de las dudas más grandes es cuánto dinero ganará y lo cierto es que esta suma aún no está definida, pues los papas no reciben un salario fijo y en el caso de Robert Prevost, adicionalmente, es incierto si aceptará o no una suma y cuál será.

Edad de Robert Prevost, el nuevo papa, sucesor de Francisco

El ahora máximo jerarca de la Iglesia Católica nació en Chicago el 14 de septiembre de 1955 lo que quiere decir que en el momento de su elección tiene 69 años, muchos menos que los que tenía Francisco cuando anunció su papado.

Bergoglio tenía 76 años en el 2013 cuando se dijo "habemus papam" y apareció humo blanco en la Plaza de San Pedro. Esto podría significar varios cambios en el vaticano y que habrá muchos años en los que estará en el poder.