Repechaje: 21 participantes de Yo Me Llamo demuestran su progreso en el Templo de la Imitación

El capítulo 20 de Yo Me Llamo 2023 demuestra una vez más que Colombia está llena de talento, pues Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno reciben en el escenario a 21 nuevos participantes que durante las Audiciones obtuvieron dos estrellas verdes y una roja por parte del jurado, por lo que deben someterse de nuevo a su mirada crítica para intentar convencerlos de que tienen las habilidades suficientes para tener un buen desempeño en el programa.

A pesar de que todos exponen aquellos aspectos en los que trabajaron durante varias semanas, los jurados toman la decisión y escogen únicamente a tres imitadores para seguir en competencia. Es de esta forma como se da a conocer que los dobles de Vicente Fernández, Las Chicas del Can, Juan Gabriel, Mike Bahía, Alejandra Guzmán, Marco Antonio Solís, Julieta Venegas, Jessi Uribe, Soda Stereo, Edén Muñoz, Bonny Cepeda, Myriam Hernández, Farruko, Bad Bunny, José Luis Perales, Jon Bon Jovi, Rocío Jurado y Rocío Fernández finalizan su proceso dentro de la producción de Caracol Televisión.

Por otro lado, los imitadores de Greeicy Rendón, Joe Arroyo y Kany García descubren que podrán seguir deleitando a los televidentes con su talento.

Conoce a continuación la lista completa de canciones que interpretan los participantes en medio del Templo de la Imitación:



Yo Me Llamo Vicente Fernández canta 'De qué manera te olvido' de Federico Méndez.

Yo Me Llamo Las Chicas del Can cantan 'La media María' de M. Saab y R. Sanson.

Yo Me Llamo Juan Gabriel canta 'Amor eterno' de Alberto Aguilera Valadez.

Yo Me Llamo Mike Bahía canta 'Quédate aquí' de A. Patiño, C. Tascón, E, Higuita, J. Rodríguez, M. Torres y M. Egred.

Yo Me Llamo Alejandra Guzmán canta 'Mírala, míralo' de G. Felisatti, M. Cayre y J. García.

Yo Me Llamo Marco Antonio Solís canta 'Tu cárcel' de Marco Antonio Solís.

Yo Me Llamo Julieta Venegas canta 'Me voy' de Julieta Venegas.

Yo Me Llamo Jessi Uribe canta 'El último no' de C. Franco y R. Mejía.

Yo Me Llamo Greeicy Rendón canta 'Más fuerte' de F. Abad, G. Duque, G. Rendón, M. Mejía y P. Malaver.

Yo Me Llamo Soda Stereo canta 'De música ligera' de G. Cerati, H. Pedro y J. Bosio.

Yo Me Llamo Edén Muñoz canta 'Chale' de Edén Muñoz.

Yo Me Llamo Bonny Cepeda canta 'Una fotografía' de F. Cruz y Fátima C.

Yo Me Llamo Joe Arroyo canta 'Tania' de Álvaro José Arroyo.

Yo Me Llamo Myriam Hernández canta 'El hombre que yo amo' de José Saavedra Muñoz.

Yo Me Llamo Farruko canta 'Pepas' de Farruko, F. Martínez, V. Cárdenas, M. Pérez, K. Quiroz, A. Batiza, Ghetto, J. Gómez y J. García.

Yo Me Llamo Kany García canta 'Alguien' de Kany García.

Yo Me Llamo Bad Bunny canta 'Me porto bonito' de B. Martínez, J. Cruz, J. Molina, F. Montalvo, O. Valle, M. Borrero, J. Hernández y R. Rosado.

Yo Me Llamo José Luis Perales canta 'Un velero llamado libertad' de José Luis Perales.

Yo Me Llamo Jon Bon Jovi canta 'Livin' on a prayer' de D. Child, J. Bongiovi y R. Sambora.

Yo Me Llamo Rocío Jurado canta 'Ese hombre' de M. Beigbeder y A. Magdalena.

Yo Me Llamo Alejandro Fernández canta 'Si tú supieras' de Kike Santander.