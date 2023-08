Escola le pide a Yo Me Llamo Greeicy que se enfoque en la imitación y no en su faceta como cantante

Al Templo de la Imitación llega Yo Me Llamo Greeicy Rendón para derrochar sensualidad y seguridad en el escenario mientras interpreta el exitoso tema musical 'Más fuerte'. Justo después de hacer la intervención musical, Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno aprovechan para hacer su retroalimentación, así como también algunas recomendaciones; sin embargo, en general, los comentarios que recibe son muy positivos, lo que la llega a emocionar mucho.

"A mí me gustó. Evolucionó (...) Te moviste bonito, porque ella se mueve bonito, eres bonita e igual ella tiene una voz muy plana, pero muy dulce. A mí me gustó", dice 'La Diva de Colombia' en medio de la transmisión. Es justo en este momento cuando el cantante de música popular le pide que no baje la guardia, pues aunque tiene buenas reseñas, debe estar consciente de que todo puede ocurrir en la producción de Caracol Televisión.

No te pierdas: El jurado de Yo Me Llamo revela los nombres de los tres imitadores que continúan en la competencia

Finalmente, 'El Maestro' Escola le pide que no olvide su rol como imitadora, pues señala que a veces los participantes se dejan llevar por la necesidad de exponer sus habilidades artísticas, lo que hace que se enfoquen más en demostrar su talento como cantantes completamente alejados del personaje que están interpretando.



¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.Te puede interesar: 21 imitadores de Yo Me Llamo generan sorpresa, emoción y decepción en el Repechaje



¿Puedo leer entrevistas exclusivas con los participantes, los jurados y el equipo de producción de Yo Me llamo?

En www.caracoltv.com/yo-me-llamo/exclusivos-web encontrarás contenido exclusivo de los participantes, los jurados César Escola, Amparo Grisales, Pipe Bueno, presentadores Melina Ramírez y Carlos Calero, detrás de cámaras y demás detalles que no se ven en pantalla. ¡No te los pierdas!

Mira también: César Escola le confesó a Yo Me Llamo Billie Eilish que su presentación “no trascendió”