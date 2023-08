Amparo Grisales dice que Yo Me Llamo Rocío Jurado no cantó bonito, pero Pipe Bueno la defiende

Uno de los momentos más llamativos del capítulo 20 de Yo Me Llamo es precisamente cuando la imitadora de Rocío Jurado pasa al escenario para hacer su interpretación del exitoso tema musical 'Este hombre', pues divide opiniones entre Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno . A pesar de que todos aseguran que hubo un retroceso en tu intervención musical, uno de los expertos afirma que sí le gustó la presentación; sin embargo, aclara que se alejó completamente del personaje.

"No hay nada, o sea, nada de Rocío Jurado y ni siquiera en esta canción cantaste bonito", señala 'La Diva de Colombia' agregando que no le sintió ni el acento ni otros componentes fundamentales para tener una similitud con la artista original. Es justo en este momento cuando el cantante de música popular intervine para mencionar que a él sí le agradó su interpretación, pero asegura que le hizo falta trabajar más en la artista original.

"No, para mí sí cantó bonito, pero no como rocío Jurado", expresa en medio de la transmisión del capítulo. La participante, por su parte, agradece las críticas constructivas y se dirige al backstage para seguir deleitándose con las presentaciones de sus compañeros y para posteriormente regresar al escenario y descubrir así el veredicto de los expertos.



¿Cuántas temporadas ha tenido Yo me llamo?

En 2023 se cumplen 9 temporadas al aire de Yo Me Llamo y solo los expertos lograrán definir que en Colombia los dobles perfectos sí existen. Por esto, la diva de Colombia Amparo Grisales, el maestro César Escola, y uno de los más reconocidos cantantes de música popular, Pipe Bueno, están listos para dar inicio a una nueva temporada del concurso de imitación musical más querido por los colombianos.Te puede interesar: 21 imitadores de Yo Me Llamo generan sorpresa, emoción y decepción en el Repechaje



¿Quiénes son los presentadores de Yo Me Llamo 2023?

Carlos Calero es comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano, tiene un pregrado en Comunicación Cultural de la misma universidad y un Posgrado en Opinión pública y Marketing político de la Pontificia Universidad Javeriana. Es presentador, conductor y animador de televisión con más de 27 años de experiencia en medios de comunicación. Además, es consultor en oficinas de prensa, estrategia en comunicaciones internas y externas, coach en entrenamiento de voceros corporativos, consultor externo en talleres de expresión oral, hablar en público, manejo de escenarios públicos y presentación. En la actualidad es presentador del programa Día a día en Caracol Televisión y nuevamente los televidentes lo verán en Yo me llamo.

Melina Ramírez presentadora, empresaria y modelo caleña. Es conferencista espiritual e influencer digital de bienestar. Además, es reconocida por sus más de 9 años de trabajo en televisión nacional como presentadora de varios programas, entre ellos Yo me llamo, Desafío súper humanos, La vuelta al mundo en 80 risas y La vuelta a Rusia en 80 risas. Es una mujer apasionada, soñadora y amante de los grandes retos, que inició en los medios de comunicación presentando noticias deportivas.

