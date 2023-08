Yo Me Llamo Joe Arroyo promete administrar mejor la energía a lo largo de su interpretación

Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno escuchan atentamente la presentación de Yo Me Llamo Joe Arroyo en medio del Repechaje para posteriormente hacerle algunas recomendaciones. Uno de los primeros en dar a conocer su percepción al respecto es 'El Maestro' quien le aconseja al concursante administrar mejor la energía que proyecta en la tarima, pues el artista original se caracterizaba por mostrarse alegre de inicio a final en sus espectáculos.

"Todo el comienzo estuvo muy chévere, pero Joe arroyo requiere de mucha energía y de la mitad hacia el final se iba agotando, entonces es un trabajo que hay que mantener la energía todo el tiempo", expresa el experto en medio de la transmisión. El cantante de música popular, por su parte, le pide que espere a conocer el veredicto, pues hay varios participantes que deben presentarse y recuerda que todo puede ocurrir dentro de la producción de Caracol Televisión.

Finalmente, el imitador sigue la indicación de Calero y regresa al backstage, donde se encuentra Melina Ramírez en compañía de los demás participantes.



¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.



¿Puedo leer entrevistas exclusivas con los participantes, los jurados y el equipo de producción de Yo Me llamo?

En www.caracoltv.com/yo-me-llamo/exclusivos-web encontrarás contenido exclusivo de los participantes, los jurados César Escola, Amparo Grisales, Pipe Bueno, presentadores Melina Ramírez y Carlos Calero, detrás de cámaras y demás detalles que no se ven en pantalla. ¡No te los pierdas!

¿Quién es el ganador actual de Yo Me Llamo?

Alejandro León es el verdadero nombre de quien, desde la noche del 7 de marzo de 2022 se convirtió en el nuevo ganador del programa Yo Me Llamo y se consagró como el mejor imitador del país gracias a su interpretación de Camilo Sesto.

¿Cuántos jurados evalúan las presentaciones en el programa Yo Me Llamo?

La diva de Colombia Amparo Grisales, el maestro César Escola, y uno de los más reconocidos cantantes de música popular, Pipe Bueno, están listos para dar inicio a una nueva temporada del concurso de imitación musical más querido por los colombianos: Yo Me Llamo.

