César Escola lloró con la presentación de Yo Me Llamo Miguel Bosé, ¿cuál fue el motivo?

Para nadie es un secreto que los jurados en Yo Me Llamo suelen dejarse conmover por las presentaciones de los imitadores, pues les recuerdan seres queridos, épocas pasadas de sus vidas o simplemente evidencian las interpretaciones llenas de sentimiento que algunos entregan, y esto es justo lo que sucedió en el capítulo 21 . El maestro Escola no pudo contener las lágrimas después de la presentación de Miguel Bosé .

‘Si Tú No Vuelves’ de M. Bosé, M. Grilli y L. Ferrario fue el tema que el participante eligió para el Repechaje Final y mientras interpretaba esta reconocida canción del artista español de forma muy afinada y recorría el escenario con movimientos sutiles, el maestro César Escola se mostraba muy concentrado e incluso ensimismado, hasta el punto en que algunas lágrimas brotaron de sus ojos.

Mira también: Escola le pide a Yo Me Llamo Greeicy que se enfoque en la imitación y no en su faceta como cantante

Al finalizar la presentación, Carlos Calero abordó a los jurados para preguntarles por su opinión de lo que acababan de presenciar; el argentino dijo: “Muy emocionado porque esta canción además de ser complicada hay que cantarla con el alma y tú lo hiciste.”

Amparo Grisales , por su parte, felicitó al concursante por su interpretación y porque mantuvo la afinación todo el tiempo, aunque hizo énfasis en que le faltó controlar el falsete en la frase que va justo antes del coro.

Publicidad

Pipe Bueno, el cantante de música popular que acompaña a Grisales y Escola en esta edición, confesó que se dejó conquistar por Yo Me Llamo Miguel Bosé: “Tú posees ciertas condiciones en el aparato fonatorio para tener esa voz que es una bendición… es una voz cálida que seduce y es atractiva”.

En este capítulo, 12 participantes llegaron al Templo de la Imitación, no obstante, tres de ellos tuvieron que decirle adiós a su sueño de pasar a la escuela de Yo Me Llamo y estar más cerca de ser el doble perfecto de su artista favorito.

No te pierdas: Amparo Grisales dice que Yo Me Llamo Rocío Jurado no cantó bonito, pero Pipe Bueno la defiende

Publicidad

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos de esta producción a través de Caracol Play .

¿Cuánto dinero está en juego en esta temporada de Yo Me Llamo?

Esta temporada llega cargada de mucho talento, imitaciones nunca antes vistas y un total de 1.100 millones de pesos en premios que estarán en juego a lo largo de la competencia. El ganador se llevará 500 millones de pesos.



¿Cuál es el premio para el ganador de Yo Me Llamo 2023?

Noche a noche los imitadores se enfrentarán al exigente jurado y será esta la oportunidad de demostrar qué tanto se han preparado para esta nueva temporada, y cuánto han aprendido en la Escuela de Yo Me Llamo. El ganador se llevará 500 millones de pesos y serán más de 1.100 millones de pesos en juego a lo largo de la competencia.