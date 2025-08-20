Leo se queja de Lucho con Eleazar en el Desafío: ¿Amigo el ratón del queso?

El inicio del capítulo 34 del Desafío Siglo XXI deja en evidencia las tensiones que atraviesa el equipo Alpha. Todo comienza cuando Deisy decide hablar con Leo en un rincón de la casa morada, expresándole sus dudas sobre la cercanía entre Eleazar y Tina. “Necesito que me ayudes a abrir los ojos con Tina y Eleazar”, le dice con seriedad, dejando claro que teme que las decisiones del capitán no sean en beneficio del grupo.

La participante no oculta su malestar y advierte que, si llega a sentir que Eleazar toma decisiones para favorecer a una sola persona, será la primera en exigir una revisión de la capitanía.

Por su parte, Leo recoge las palabras de Deisy y se acerca al capitán para expresar sus propias preocupaciones, esta vez sobre Lucho con relación a lo que pasará con los chalecos de sentencia en este ciclo, que él porta uno. Confiesa que no le parecen correctas las actitudes de su compañero y que muchas veces lo pone en una posición incómoda: “No me parece la actitud de este parcero. Cualquier cosa que diga, como que me pone a mí entre la espada y la pared para que lo apoye, y en unas cosas no lo puedo apoyar”.

El joven recuerda que al inicio del ciclo, cuando se acuerda ponerle chaleco a las mujeres de Omega, él prefiere guardar silencio, pero ahora siente que Lucho quiere cambiar las reglas del juego sin tener en cuenta al resto de la escuadra. “A mí también me genera un sinsabor pensar que tenemos un jugador en el equipo que no está dispuesto a entregarse el 100% solo porque considera que no estamos de acuerdo con él”, añade.

Ante estas declaraciones, Eleazar reacciona con fuerza y deja claro que no permitirá que nadie pase por encima de lo ya establecido en la estrategia de Alpha. Incluso llega a decir que la actitud de Lucho lo hace pensar en la posibilidad de que haya un infiltrado en su equipo.

Finalmente, el capitán le pide a Leo que lo apoye para mantener los ánimos arriba y sostener la unidad de la escuadra, en un momento en el que las diferencias personales empiezan a afectar la estrategia del grupo.

