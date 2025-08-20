Publicidad

Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Leo se queja de Lucho con Eleazar en el Desafío: ¿Amigo el ratón del queso?

Leo se queja de Lucho con Eleazar en el Desafío: ¿Amigo el ratón del queso?

Deisy le dice a Leo que necesita que “abra los ojos” sobre lo que está pasando entre Eleazar y Tina; luego, el joven habla con el capitán y le confiesa que no le gustan las actitudes de Lucho.