Yo Me Llamo Arelys Henao mencionó cuál es el mejor recuerdo que le dejó el concurso

En el capítulo 39 de Yo Me Llamo se vivió la noche de eliminación del tercer ciclo y allí tres artistas tuvieron que abandonar la competencia, entre estos estuvo Yo Me Llamo Arelys Henao . La imitadora de la ‘Reina de la Música Popular’ hizo un análisis de lo que vivió en este programa y reveló los planes que tiene a futuro.

“Di lo mejor que pude, hubo cosas que no me permitieron interpretar más, pero me voy feliz, no tuve un mal comentario y los jurados siempre fueron muy ambles conmigo en todos los shows. Esto es un juego y solo va a haber un ganador”, expresó la ahora exparticipante, y les agradeció a sus compañeros por apoyarla en cada momento.

Por otra parte, explicó entre lágrimas, que aquel recuerdo que vale oro de su paso por el Templo de la Imitación y el que jamás va a olvidar es su audición frente a Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno : “Los tres se impactaron conmigo y pasé con las tres estrellas verdes. Soñaba con llegar a la Escuela”, manifestó.

En su experiencia con los profesores, la imitadora de Arelys Henao pudo aprender e instruirse en temas como técnica vocal, presencia y escénica y demás, y espera aplicar esto para cuando pueda dar presentaciones para sus seguidores; ya que ese es su objetivo para el futuro.

Por último, pero no menos importante, Yo Me Llamo Arelys Henao dijo que uno de sus más grandes sueños es conocer a su artista favorita y si tuviera la oportunidad de decirle algo, no dudaría en expresarle su admiración.

