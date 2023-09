Amparo y Pipe discuten por el parecido físico de Yo Me Llamo Jessi Uribe al artista original

El último participante en presentarse durante el capítulo 38 de Yo Me Llamo es el imitador de Jessi Uribe, quien tiene la posibilidad de practicar junto al profesor Camilo Cifuentes sus habilidades para la interpretación, pues esta cualidad le ayudará a conectar con su público y encantar así a Amparo Grisales , César Escola , Pipe Bueno y hasta a Sinfoni, el hada de la afinación. Tan pronto se sube al escenario, el joven sorprende con la canción 'Si me ven llorando'.

Al terminar, el doble escucha atentamente las recomendaciones de los expertos, quienes le piden que se acerque un momento a ellos para analizar detenidamente algunos detalles de su apariencia física. Es justo en ese momento cuando 'La Diva de Colombia' afirma que no soporta verlo más con su peluquín, mientras que el cantante de música popular señala que, a su parecer, lo hace acercarse mucho más al artista originar.

"En look... Ese peluquín no me lo aguanto más. Eso se nota que es un peluquín, por eso no se lo puede rasurar más porque es que Jessi tiene el copetín (...) A mí no me engañan en estas cosas, yo tengo un ojo... Bueno, mi amor, por eso estoy yo acá", expresa Grisales, a los que su compañero contesta: "A mí sí se me parece a como está Jessi".

¿Quiénes son los jurados de Yo Me Llamo 2023?

Amparo Grisales es considerada la gran diva de Colombia, una de las mujeres más importantes de la televisión nacional. Exitosa y con una larga y sólida trayectoria como actriz de cine, teatro, televisión y empresaria. Es la mujer diez, experta en conquistar cuando se para en un escenario. Amada por ser única, y por su belleza y estilo original.

César Escola es músico, compositor, presentador y director musical colombo-argentino. Ha compuesto la música de programas de televisión como: Sangre de lobos, La maldición del paraíso, Betty la fea, Los caballeros las prefieren brutas, entre otros. También ha sido director de comedias musicales como La jaula de las locas, La invencible Molly Brown, Peter Pan, Cabaret, La tiendita del horror, Chicago y otras más. Presentó varios programas como Francotiradores, Día a día, Do Re Millones, También caerás, Hola Escola.

Pipe Bueno inició su carrera artística a los 16 años, esto le permitió conocer a grandes cantantes vallenatos que impulsaron su carrera profesional. Es uno de los artistas más importantes del género popular a nivel internacional gracias a su talento y particular estilo. Actualmente prepara un lanzamiento con el Grupo Firme, la banda más importante del regional Mexicano y se alista para sus giras por Latino América, Canadá y Estados Unidos.