Amparo Grisales, jurado de Yo Me Llamo, desmiente que le gusten los hombres menores

Gracias a su talento para la actuación, sus habilidades para la música y su arrolladora actitud, Amparo Grisales ha logrado posicionarse como una verdadera diva en Colombia. Su nombre ha sonado en tantos medios y programas que mucho se ha especulado de su situación sentimental o hasta de sus gustos; por eso, la jurado de Yo Me Llamo le concede una entrevista a Caracoltv.com para hablar de su vida como si estuviese en medio de una primera cita.



Amparo Grisales, una diva hasta para el amor

La actriz empieza hablando de sus gustos musicales, de manera que asegura que todas las veces se le queda grabada en la mente un género musical diferente. Asimismo, señala que en sus tiempos libres le gusta realizar actividades que nutran no solo su cuerpo, sino también su mente para estar preparada para todas las facetas de la vida. Por ese motivo, dentro de sus pasatiempos se encuentran ejercicios como la meditación, la actividad física, comer en su casa de manera saludable y compartir tiempo de calidad con sus seres queridos.

Por otro lado, agrega que, contrario a los que muchos fanáticos pueden pensar, su gusto por los hombres no está enfocado en qué tan jóvenes son, sino en lo maduros e interesantes que pueden llegar a ser.

"Me gusta que sea el corazón el que me lo diga, puede ser muchas cosas, no tengo un prototipo. Me gusta un tipo que se cuide porque yo me cuido mucho el templo que es el cuerpo. También me gustan mayorcitos, no me gustan tan jovencitos como la gente supone a veces, pero me gustan maduritos. Me gusta la caballerosidad de mis tiempos, los hombres que saben seducir, que son atentos, que están pendientes de los detalles, que hablan bonito, que son sinceros, que tienen sentido del humor, inteligentes", señaló 'La Diva de Colombia', agregando que disfruta mucho estar con personas que propongan temas de conversación variados para hacerla reír.

Grisales dice que aunque permanece muy ocupada por temas laborales, se considera una mujer muy entregada al amor, por lo que no duda en demostrarlo ampliamente a las parejas que ha tenido. Finalmente, agrega que esta celebración de Amor y Amistad la festeja junto a las personas más cercanas debido a que cae coincidentemente en su cumpleaños.

