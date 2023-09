Amparo Grisales descubrió una "trampa" que hizo Paola Jara antes del show, ¿de qué se trata?

Yo Me Llamo Paola Jara volvió a presentarse en el Templo de la Imitación para revelarle a los jurados el avance que ha tenido en este nuevo ciclo del concurso musical, algo que en cuanto a lo vocal notaron, no obstante, Amparo Grisales descubrió una "trampita" de la participante que no le gustó mucho.

Tras su interpretación, César Escola y Pipe Bueno aprovecharon para echarle todas las flores a esta doble de la cantante de música popular, por lo que el argentino le dejó en claro que quería ser su Jessi Uribe , mientras que el artista le confesó que él quería sudado de pollo para el almuerzo.

Ya en cuestiones de retroalimentación, 'El Maestro' le expresó que le gustó mucho su espectáculo, dado que notó el trabajo realizado con el contraste de los matices, aunque le pidió que tuviese cuidado con la respiración, puesto que notó un sonido bastante incómodo en una parte de la canción.

"Le pusiste una fuerza al coro que no me importa esa respiración porque fue con entrega, con pasión y con las notas plenas. Tuviste el vibrato de la original", recalcó César Escola quien causó emotividad en la imitadora de Paola Jara, quien llorando comentó: "la opinión de todos me importa, pero la tuya me llega".

Luego de este emotivo momento, tanto para la imitadora como para 'El Maestro', Amparo Grisales se puso a analizar más a la doble y le hizo un comentario sobre su personificación: "yo quiero verte un poco el maquillaje porque te ves bastante rara, ven para acá".

Con lágrimas en el rostro, Yo Me Llamo Paola Jara se acercó a donde se encuentran estos expertos y la jurado no pudo evitar decir que se asemeja mucho, físicamente, a la artista original, al punto de mencionar que pareciese su hermana perdida.

No obstante, esto quedó un poco opacado luego de que Amparo Grisales le exaltara que: "tienes la nariz torcida por un maquillaje mal hecho", ante la situación le preguntó quién se había encargado de este detalle, aunque aquí la imitadora no dijo toda la verdad. "Fuiste tú, no me mientas, yo sé todo acá. Tenemos cámaras en todos lados y tú solita, escondidita, fuiste y te hiciste un contorno allí", dejó en claro la experta en dobles perfectos.

"No hagas esas trampitas que para eso están los maestros en la Escuela", añadió la jurado, quien también le hizo una recomendación con respecto al rubateo, es decir, con la ligera aceleración o desaceleración del tempo, puesto que considera que en ocasiones lo hace raro.