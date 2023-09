Así se preparan los siete imitadores de Yo Me Llamo para sorprender al jurado

El capítulo número 35 de Yo Me Llamo demuestra una vez más la capacidad artística que tienen cada uno de los imitadores que están en competencia, pues antes de exponer su talento frente a Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno , se reúnen con sus profesores con el propósito de pulir algunos detalles de su interpretación.

Mientras la doble de Shakira recrea la coreografía de la canción que va presentar y el imitador de Diomedes Díaz intenta conectar con su interior, Yo Me Llamo Ángela Aguilar juega tiro al blanco para practicar sus notas altas y el imitador de Gilberto Santa Rosa asiste a una clase de improvisación.

Mira también: Yo Me Llamo: Doce Imitadores compiten para asegurar su cupo en el programa

Por su parte, Yo Me Llamo Alejandro Fernández hace actividad física, el doble de Daddy Yankee trabaja en esas cualidades que debe usar para encantar al público y el imitador de Raphael se somete a un pequeño cambio de look con el objetivo lucir diferente en el espectáculo.

No te pierdas: Tres imitadores son eliminados de Yo Me Llamo, pero hay diferencias entre los jurados



Los comentarios por parte del jurado

Aunque Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno se sienten felices por el progreso que han tenido los participantes conforme han superado las etapas de la producción, empiezan a exigirles más porque la competencia es cada vez más reñida.

Es justamente de esta forma como les piden a algunos dobles que trabajen más en su apariencia física, en su proyección vocal y hasta en imitar rasgos vocales idénticos a los de los artistas originales como los gallos y los melismas. Luego de pensar muy bien en el veredicto, los expertos informan que aquellos que quedan en riesgo son los imitadores de Diomedes Díaz, Ángela Aguilar y Alejandro Fernández.

Publicidad

Te puede interesar: Entre lágrimas, Yo Me Llamo Petrona Martínez le envió un emotivo mensaje a su madre



¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.

¿Puedo leer entrevistas exclusivas con los participantes, los jurados y el equipo de producción de Yo Me llamo?

En www.caracoltv.com/yo-me-llamo/exclusivos-web encontrarás contenido exclusivo de los participantes, los jurados César Escola, Amparo Grisales, Pipe Bueno, presentadores Melina Ramírez y Carlos Calero, detrás de cámaras y demás detalles que no se ven en pantalla. ¡No te los pierdas!