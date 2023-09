Entre lágrimas, Yo Me Llamo Petrona Martínez le envió un emotivo mensaje a su madre

Yo Me Llamo Petrona Martínez sorprendió en el Templo de la imitación desde su audición, pues cuando les confesó a los jurados que era hija de la reconocida artista, ellos se mostraron honrados de tenerla en el programa.

Ahora que en el capítulo 34 se vivió la noche de eliminación del segundo ciclo, la concursante tuvo que despedirse de sus compañeros y por eso habló en exclusiva con Caracoltv.com para hablar de su paso por la competencia, y por supuesto, de su madre.

“Pasó lo que tenía que pasar, no hay nada que suceda sin la voluntad de Dios”, dijo la participante con evidente calma sobre su salida de Yo Me Llamo y explicó que tuvo inconvenientes con la tonalidad de la canción escogida.

Para ella, haber podido estar en esta producción frente a miles de colombianos fue haberle hecho el mejor homenaje a su madre, pues desde muy niña ha sido muy apegada a ella y la acompañaba en sus presentaciones.

“A ella le dio una isquemia cerebral y desde que me vine para acá se le ha bajado un poco el ritmo cardiaco, eso me tenía a mi muy preocupada porque el médico me dijo que podía darle un paro. Por más que yo quisiera estar concentrada aquí, era difícil porque madre es madre”, agregó.

También recordó que a pesar de que no se expresa mucho, Petrona Martínez sí la apoyó en sus deseos de audicionar frente a Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno .

Antes de despedirse por completo de la competencia, la imitadora de Petrona quiso dedicarle unas conmovedoras palabras a su mamá, pero no pudo contener las lágrimas: “El mensaje que le gustaría enviarle a mi mamá, que me perdone porque vine a representar su talento y me falló el corazón. Te amo demasiado, mami”.

