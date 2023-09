César Escola y Amparo Grisales se conmovieron hasta las lágrimas con Yo Me Llamo Petrona Martínez

Noche a noche diferentes imitadores y cantantes que quieren transformarse en los dobles perfectos de sus artistas favoritos llegan al Templo de la Imitación. Así sucedió en el capítulo más reciente con Yo Me Llamo Petrona Martínez, quien interpretó ‘Un Niño que Llora en los Montes de María’.

Desde que se estaba preparando para su presentación, la mujer se mostró muy conmovida por la letra que estaba a punto de cantar y recordó que su mamá la escribió pensando en uno de sus nietos.

El pequeño nació en su casa y ella se encariñó mucho con el bebé, sin embargo, no pudo estar mucho tiempo con él. En medio de la conversación con la profesora en la Escuela de Yo Me Llamo, la imitadora se sinceró y afirmó que este tema también muestra lo que ella no quiere que pase jamás y es perder a su madre.

En medio de los ensayos no pudo contener las lágrimas y esto lo transmitió perfectamente desde el escenario frente a Pipe Bueno, César Escola y Amparo Grisales, quienes quedaron inmersos en su presentación.

De hecho, los jurados también se conmovieron y lloraron un poco mientras que recordaron a sus seres queridos, especialmente a sus madres, quienes han partido dejando un gran dolor en sus vidas.

“Cuando se va ese ser que uno tanto ama, se siente que uno no tiene consuelo de nada, ese es el amor más grande”, comentó la ‘Diva de Colombia’ al hablar sobre su mamá, asimismo, con mucho sentimiento aseguró que, aunque ya no está, ella sigue siendo el amor de su vida y está en su corazón.

Aunque César Escola no pudo pronunciar palabras, sí hizo énfasis en que Yo Me Llamo Petrona Martínez cantó con el corazón. Finalmente, la doble de la intérprete de ‘La vida vale la pena’ recibió comentarios positivos y fue recibida con mucho cariño por sus compañeros.

