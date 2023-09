Yo Me Llamo Kany García es elogiada por César Escola por el arreglo a su canción

Uno de los puntos que Yo Me Llamo Kany García trabajó en la Escuela fue la proyección de su voz, algo que los jurados le han pedido incansablemente, en especial cuando no cae en cuenta de que está tapando el micrófono al cantar, sin embargo, César Escola aprovecha este show para felicitarla por algo diferente.

Durante sus clases, esta imitadora se entera de la importancia de que su canto se escuche sin necesidad de que su público tenga que acercarse a ella, por lo que con la ayuda de un casco para moto comprende que muchas veces no se le puede ni escuchar ni entender lo que está interpretando.

Una vez en el escenario y luego de su espectáculo, César Escola le dice a esta doble de Kany García que más allá de su talento, algo de lo que más le llamó la atención es el arreglo que le hizo a la canción, pues en este evitó decir malas palabras, las cuales considera que es valioso evitar en televisión y en un horario en el que también hay niños frente a la pantalla.

A su vez, 'El Maestro' hace énfasis en que uno puede decir lo mismo, con la intención de transmitir cierta emoción, pero poner otros términos: "tu presentación fue 'mucha', me encantó".

