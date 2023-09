Amparo Grisales asegura que a Yo Me Llamo Shakira le hicieron falta gallos y melismas

Al escenario de Yo Me Llamo llega la imitadora de Shakira para sorprender no solo con su potente voz, sino también con sus movimientos de cadera, ya que antes de presentarse frente a Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno asiste a una clase con Gina con el propósito de trabajar en su habilidades para la danza y la seducción.

Su interpretación genera todo tipo de reacciones entre el jurado, pues a pesar de que El Maestro la felicita por su desempeño, 'La Diva de Colombia' asegura que le hace falta trabajar en algunos detalles que tiene la artista original como es el caso de los gallos y los melismas.

"La pasada presentación sí tenías un concepto de los colores de Shakira, de pasar de un color a otro (...) De los melismas, de los vibratos, de los gallitos. Esta canción es digamos que la voz que más le conocemos a Shakira y toda la canción está en ese color. Sí faltaron los gallitos de los melismas", explica.

Por su parte, el cantante de música popular señala que a él también le preocupa un poco la situación de la artista.

¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.

¿Puedo leer entrevistas exclusivas con los participantes, los jurados y el equipo de producción de Yo Me llamo?

En www.caracoltv.com/yo-me-llamo/exclusivos-web encontrarás contenido exclusivo de los participantes, los jurados César Escola, Amparo Grisales, Pipe Bueno, presentadores Melina Ramírez y Carlos Calero, detrás de cámaras y demás detalles que no se ven en pantalla. ¡No te los pierdas!



¿Cuántas temporadas ha tenido Yo me llamo?

En 2023 se cumplen 9 temporadas al aire de Yo Me Llamo y solo los expertos lograrán definir que en Colombia los dobles perfectos sí existen. Por esto, la diva de Colombia Amparo Grisales, el maestro César Escola, y uno de los más reconocidos cantantes de música popular, Pipe Bueno, están listos para dar inicio a una nueva temporada del concurso de imitación musical más querido por los colombianos.



