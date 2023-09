Los imitadores de Yo Me Llamo asisten a clases antes de hacer un nuevo show

El capítulo 37 de Yo Me Llamo reúne todo tipo de emociones, pues Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno tienen la posibilidad de reír, llorar y hasta sentirse un poco abrumados con las interpretaciones que hacen los ocho participantes en el Templo de la Imitación. Este episodio inicia con la bienvenida del presentador Carlos Calero , quien no solo recibe al jurado sino también a Sinfoni, de manera que aprovecha para preguntarle quién inspiró el sonido de su risa.

"¿Cómo aprendiste a sonreír, Sinfoni?", pregunta el conductor, a lo que la asistente de Inteligencia Emocional responde: "mi sonrisa ha sido inspirada por la humana Amparo Grisales. Quiero copiar exactamente su esencia. Próximamente voy a tener mis circuitos erizados. Por ahora, el Afinómetro está listo para elegir la mejor presentación de la noche".

¿Quiénes se presentan en la velada?

Antes de subirse al Templo de la Imitación, los participantes tienen la posibilidad de encontrarse con los profesores de la Escuela para pulir algunos detalles vocales y de su apariencia física que han solicitado los expertos.

Es así como el doble del Joe Arroyo estudia los adornos vocales junto al trompetista del programa, la imitadora de Greeicy Rendón explora su lado más sensual y Yo Me Llamo Alci Acosta se somete a un cambio de look. La doble de Celia Cruz, por su parte, se concentra en los pasos de baile que hará en el escenario, Yo Me Llamo Miguel Bosé llora al intentar conectar con su ser, la imitadora de Rosalía analiza el acento de la artista original, Joan Sebastian (del programa) trabaja en el campo y la copia de Espinoza Paz se le mide a practicar algunos trabalenguas.

Al finalizar sus espectáculos, los ocho concursantes se reúnen y descubren que aquellos que quedan en riesgo son los imitadores de Espinoza Paz, Joe Arroyo y Greeicy Rendón. Por su parte, Sinfoni, el hada de la afinación, escoge como el mejor de la noche al doble de Miguel Bosé, quien se lleva 10 millones de pesos.



¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.



