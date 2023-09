Sinfoni confesó en Yo Me Llamo que le gustaría bailar sensualmente junto a Pipe Bueno

Desde que llegó Sinfoni, el hada de la afinación , a Yo Me Llamo la diversión ha aumentado, pues su necesidad de aprender más sobre el comportamiento humano la ha llevado a tener lo que se podría conocer como choques culturales. Durante el capítulo 38, la asistente virtual llamó la atención no solo por hacer una confesión acerca de Pipe Bueno , sino también por diferir de Amparo Grisales .

El hecho tuvo lugar al final del episodio, cuando Carlos Calero le solicitó escoger al mejor participante de la noche teniendo en cuenta que aquellos que quedaron en riesgo eran los dobles de Alejandra Guzmán, Elvis Crespo y Víctor Manuelle.

Mira también: El jurado de Yo Me Llamo pone en riesgo a 3 nuevos participantes de los 7 que se presentan

"Mi sistema analizó el término perreo, proviene de la palabra perro. Es una danza que se caracteriza por la imitación de los movimientos del apareamiento en la postura del perro, bastante provocador y, aunque me gustaría juntar mi cuerpo al de Pipe Bueno y mover la pelvis como Amparo Grisales, mi función es escoger al mejor de la noche "YoPerreoSola y hoy el que baila de felicidad es Jessi Uribe", explicó.

A pesar de que la parte del baile causó risas entre el jurado, el siguiente comentario enfocado en su veredicto no, pues 'La Diva de Colombia' aprovechó para cuestionarla, agregando que aunque el imitador sí se parece al artista original, le hace falta trabajar mucho más para conectar con el público.

No te pierdas: Amparo y Pipe discuten por el parecido físico de Yo Me Llamo Jessi Uribe al artista original

Publicidad

Cabe aclarar que el doble del cantante de música popular se llevó algunas recomendaciones de los expertos enfocadas en su apariencia física, en especial en la forma en como estaba luciendo su cabello en el escenario del programa.

Finalmente, el participante se acercó a los bustos que están expuestos en el set y escogió el de Petrona Martínez, de manera que tuvo la posibilidad de llevarse a casa la suma de 10 millones de pesos.

Te puede interesar: Escola dice que la canción interpretada por Yo Me Llamo Ryan Castro suena mejor que la original



¿Cuántas temporadas ha tenido Yo me llamo?

En 2023 se cumplen 9 temporadas al aire de Yo Me Llamo y solo los expertos lograrán definir que en Colombia los dobles perfectos sí existen. Por esto, la diva de Colombia Amparo Grisales, el maestro César Escola, y uno de los más reconocidos cantantes de música popular, Pipe Bueno, están listos para dar inicio a una nueva temporada del concurso de imitación musical más querido por los colombianos.

¿Quién es el ganador actual de Yo Me Llamo?