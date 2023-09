El capítulo número 35 de Yo Me Llamo estuvo cargado de muchos momentos trascendentales como lo fueron las siete presentaciones de la noche, las recomendaciones que hicieron los jurados del programa y la elección del mejor de la velada; no obstante, uno de los episodios que sin lugar a dudas más se robó las miradas de los internautas fue precisamente al inicio, cuando Sinfoni reveló que estaba un poco triste a pesar de ser un invento de Inteligencia Artificial.



¿El hada de la afinación puede sentir tristeza?

Carlos Calero les dio la bienvenida a los televidentes a una nueva emisión del programa de imitación para posteriormente recibir en el templo a Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno . Después de saludarlos, el presentador se dispuso a tener una corta conversación con Sinfoni, el hada de la afinación, y fue allí cuando reveló que al parecer estaba experimentando un sentimiento de tristeza que no había conocido con anterioridad.

"Buenas noches, humanos. Como su asistente de Inteligencia Artificial creo estar experimentando eso que ustedes llaman tristeza. Los humanos Carlos Alberto Calero y Andrés Felipe Bueno no han dado señales de empatía con mi sistema, creo que mis circuitos hoy vibran al ritmo del corazón roto", explicó mientras sus compañeros se mostraban sorprendidos por la noticia, al mismo tiempo que Melina Ramírez señalaba que podría estar atravesando por un "despecho".

A pesar de su malestar, Sinfoni aseguró que esto no sería impedimento para escuchar atentamente las presentaciones de los siete imitadores que estaban programados para hacer sus shows en el escenario e identificar así quién fue el mejor de la noche. Al finalizar la jornada, Sinfoni escogió al doble de Daddy Yankee como el mejor, lo que le permitió al joven escoger uno de los 36 bustos que se encobraban exhibidos para competir por llevarse un jugoso premio.

Fue así como escogió la figura de su artista favorito, al cuál está representado, y se llevó a casa la suma de cinco millones de pesos.



¿Quiénes son los presentadores de Yo Me Llamo 2023?

Carlos Calero es comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano, tiene un pregrado en Comunicación Cultural de la misma universidad y un Posgrado en Opinión pública y Marketing político de la Pontificia Universidad Javeriana. Es presentador, conductor y animador de televisión con más de 27 años de experiencia en medios de comunicación. Además, es consultor en oficinas de prensa, estrategia en comunicaciones internas y externas, coach en entrenamiento de voceros corporativos, consultor externo en talleres de expresión oral, hablar en público, manejo de escenarios públicos y presentación. En la actualidad es presentador del programa Día a día en Caracol Televisión y nuevamente los televidentes lo verán en Yo me llamo.

Melina Ramírez presentadora, empresaria y modelo caleña. Es conferencista espiritual e influencer digital de bienestar. Además, es reconocida por sus más de 9 años de trabajo en televisión nacional como presentadora de varios programas, entre ellos Yo me llamo, Desafío súper humanos, La vuelta al mundo en 80 risas y La vuelta a Rusia en 80 risas. Es una mujer apasionada, soñadora y amante de los grandes retos, que inició en los medios de comunicación presentando noticias deportivas.