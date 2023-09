El jurado de Yo Me Llamo pone en riesgo a 3 nuevos participantes de los 7 que se presentan

El capítulo 38 de Yo Me Llamo inicia con la presentación de Carlos Calero, quien les da la bienvenida al escenario del programa a Amparo Grisales , César Escola , Pipe Bueno y Sinfoni , el hada de la afinación. En esta oportunidad, los imitadores de Luis Miguel , Víctor Manuelle, Alejandra Guzmán, Elvis Crespo, Ryan Castro, Amy Winehouse y Jessi Uribe demuestran su progreso en el escenario e intentan convencer a los expertos de que merecen avanzar en la competencia.



¿Cómo es la preparación de los imitadores?

Los siete concursantes asisten a la Escuela del programa antes de llegar al Templo de la Imitación. Mientras que el doble de Luis Miguel trabaja en su postura, el imitador de Víctor Manuelle busca la manera de conectar con el público y Yo Me Llamo Alejandra Guzmán intenta mejorar algunos temas de respiración; los dobles de Elvis Crespo, Ryan Castro, Amy Winehouse y Jessi Uribe se concentran en detalles como la apariencia física, la respiración mientras el artista está en movimiento y la interpretación respectivamente. Mira también: Yo Me Llamo Celia Cruz reveló por qué le ha costado bailar como mujer, ¿cuál fue el motivo?

Dentro de los momentos que más se destacan de la velada, se encuentran algunas discusiones de los jurados del programa debido a que tienen perspectivas diferentes de ver el progreso de los participantes. Estas situaciones tienen como protagonistas a los personajes de Elvis Crespo, quien se somete a un cambio de look que no termina de convencer al cantante de música popular, y de Jessi Uribe, quien desanima a 'La Diva de Colombia' porque luce de nuevo un copetín que lo aleja cada vez más del artista original.

Al final de la noche, los jurados dan a conocer que los participantes que quedan en riesgo son los imitadores de Alejandra Guzmán, Elvis Crespo y Víctor Manuelle. Por su parte, Sinfoni decide que el mejor de la noche fue la copia de Jessi Uribe, quien se apresura a seleccionar uno de los bustos que están expuestos en el escenario, llevándose consigo 10 millones de pesos.

No te pierdas: Los imitadores de Yo Me Llamo asisten a clases antes de hacer un nuevo show



¿Cuánto dinero está en juego en esta temporada de Yo Me Llamo?

Esta temporada llega cargada de mucho talento, imitaciones nunca antes vistas y un total de 1.100 millones de pesos en premios que estarán en juego a lo largo de la competencia. El ganador se llevará 500 millones de pesos.Te puede interesar: Los jurados de Yo Me Llamo no dudan de su veredicto sobre los tres imitadores en peligro



¿Cuál es el premio para el ganador de Yo Me Llamo 2023?