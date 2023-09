Pipe Bueno afirma que no valió la pena el esfuerzo de Yo Me Llamo Elvis Crespo por cambiar de look A pesar de que Yo Me Llamo Elvis Crespo llega al Templo de la Imitación con extensiones de cabello, Pipe Bueno asegura que no vio un cambio notable en su aspecto físico, pues da la ilusión que está usando la peluca de siempre.