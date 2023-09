Yo Me Llamo Alci Acosta acepta ponerse pelo y emociona al jurado: "estás exacto"

Al Templo de la Imitación llega Yo Me Llamo Alci Acosta, quien inicialmente se reúne con Camilo Cifuentes para comparar su aspecto físico con el del artista original y estudiar así la posibilidad de tener un cambio de look. Tan pronto pisa la tarima, Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno notan que aceptó la propuesta de ponerse cabello artificial para dar la ilusión de que está en una etapa más adulta del cantante a la que estaba imitando dentro del programa.

Tan pronto termina su interpretación del tema musical 'El preso No. 9', los expertos se apresuran a felicitarlo por lo exacto que fue en su interpretación, argumentando que complementó la parte vocal con su estado físico.

"Eres impresionante, de verdad, por cómo lo hiciste en el escenario. O sea, te digo que me tienes emocionada. La forma en que la contaste, marcando cada frase, esos finales, esas 'rr', esas consonantes y esos ataques, una belleza como contaste esa historia, te lo digo de verdad y estás exacto. Esta noche eres Alci", señala 'La Diva de Colombia'.

¿Cuántos jurados evalúan las presentaciones en el programa Yo Me Llamo?

La diva de Colombia Amparo Grisales, el maestro César Escola, y uno de los más reconocidos cantantes de música popular, Pipe Bueno, están listos para dar inicio a una nueva temporada del concurso de imitación musical más querido por los colombianos: Yo Me Llamo.

¿Cómo puedo recibir actualizaciones y noticias del programa Yo Me Llamo?

A través de nuestro canal de WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029Va57FfmFcovyhRTtVE2i podrás enterarte de todas las novedades, noticias y actualizaciones de Yo Me Llamo. También a través del sitio web oficial de la producción https://www.caracoltv.com/yo-me-llamo

¿Cuánto dinero está en juego en esta temporada de Yo Me Llamo?

Esta temporada llega cargada de mucho talento, imitaciones nunca antes vistas y un total de 1.100 millones de pesos en premios que estarán en juego a lo largo de la competencia. El ganador se llevará 500 millones de pesos.

¿Cuál es el premio para el ganador de Yo Me Llamo 2023?

Noche a noche los imitadores se enfrentarán al exigente jurado y será esta la oportunidad de demostrar qué tanto se han preparado para esta nueva temporada, y cuánto han aprendido en la Escuela de Yo Me Llamo. El ganador se llevará 500 millones de pesos y serán más de 1.100 millones de pesos en juego a lo largo de la competencia.

¿Cuántas temporadas ha tenido Yo me llamo?