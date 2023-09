Escola dice que la canción interpretada por Yo Me Llamo Ryan Castro suena mejor que la original

El quinto participante en subirse al Templo de la Imitación es Yo Me Llamo Ryan Castro, quien sorprende a Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno al interpretar un tema musical que normalmente canta Blessd, pero que en esta oportunidad debe ser entonado por el doble. Luego de la muestra de talento, el concursante espera a Carlos Calero en la tarima para escuchar atentamente la retroalimentación que los expertos tienen por hacer.

El primero en referirse al tema es el cantante de música popular: "Un reto en muchos aspectos porque pues no es una canción original de Ryan, es un remix que hace de Blessd particularmente y pues es evidente que tienes que cantar un montón de cosas que no están en la versión original en la voz de Ryan Castro y tienes que darnos la ilusión de que está interpretando ese pedazo de esa canción. Fuera de eso es una canción complicada porque hay que tomar aire en los puntos específicos para que los fraseos no se nos corten por completo. Lo hiciste muy bien, creo que hubo consistencia".

Posteriormente, Escola asegura que la presentación fue de su agrado hasta el punto de que le parece más llamativa que el tema musical original; no obstante, en esta oportunidad 'La Diva de Colombia' es la que difiere de sus compañeros, pues afirma que está viendo lo mismo de siempre y desea encontrarse con algo novedoso.

¿Quiénes son los jurados de Yo Me Llamo 2023?

Amparo Grisales es considerada la gran diva de Colombia, una de las mujeres más importantes de la televisión nacional. Exitosa y con una larga y sólida trayectoria como actriz de cine, teatro, televisión y empresaria. Es la mujer diez, experta en conquistar cuando se para en un escenario. Amada por ser única, y por su belleza y estilo original.

César Escola es músico, compositor, presentador y director musical colombo-argentino. Ha compuesto la música de programas de televisión como: Sangre de lobos, La maldición del paraíso, Betty la fea, Los caballeros las prefieren brutas, entre otros. También ha sido director de comedias musicales como La jaula de las locas, La invencible Molly Brown, Peter Pan, Cabaret, La tiendita del horror, Chicago y otras más. Presentó varios programas como Francotiradores, Día a día, Do Re Millones, También caerás, Hola Escola.

Pipe Bueno inició su carrera artística a los 16 años, esto le permitió conocer a grandes cantantes vallenatos que impulsaron su carrera profesional. Es uno de los artistas más importantes del género popular a nivel internacional gracias a su talento y particular estilo. Actualmente prepara un lanzamiento con el Grupo Firme, la banda más importante del regional Mexicano y se alista para sus giras por Latino América, Canadá y Estados Unidos.