Yo Me Llamo Blessd reveló cuáles planes tiene para su proyecto musical

Para nadie es un secreto que Yo Me Llamo Blessd hizo que los jurados del programa se emocionaran en repetidas ocasiones e incluso mostraran sus mejores pasos de baile; no obstante, esto llegó a su fin, pues en el capítulo 34 fue eliminado junto con otros dos participantes .

“Se me olvidó un poquito la canción, o mejor se me fue el aire y a Amparo Grisales no le gustó eso, se estaba aburriendo porque la canción era suave”, explicó el imitador del artista sobre lo que sucedió en su última gala en el Templo de la Imitación, donde cantó ‘Palabras Sobran’ de J. Gaviria, Y. Jiménez y Blessd.

Teniendo en cuenta que logró pasar varios filtros para llegar hasta este segundo ciclo, se mostró muy agradecido con cada una de las personas que se cruzaron en su camino, incluidos sus compañeros, los profesores de la escuela y aquellos que lo guiaron en el ámbito del maquillaje, el vestuario y demás.

“No cambien esa humildad que tienen, me llevo recuerdos en el corazón”, manifestó sobre sus colegas; y también dejó claro que cumplió un verdadero sueño al haber representado a su barrio El Porvenir, de Itagüí, frente a los televidentes.

Yo Me Llamo Blessd no se olvidó de los jurados y les envió unas palabras especiales: “Ustedes son los mejores que hay en el mundo. Que Dios los bendiga por enseñarnos cada día en qué teníamos qué mejorar”.

Finalmente, reveló que haber pasado por este concurso de Caracol Televisión es solo el comienzo de un camino lleno de bendiciones tanto para él y para su familia, pues quiere trabajar en su carrera como solista con sus canciones propias.

