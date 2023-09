Yo Me Llamo Víctor Manuelle le hizo una petición especial al artista original

Yo Me Llamo Víctor Manuelle se caracterizó por emocionar a los asistentes en cada una de sus presentaciones en el Templo de la Imitación, no obstante, para este tercer ciclo quedó en riesgo y fue eliminado junto con otros dos participantes.

En entrevista exclusiva con Caracoltv.com, el imitador del intérprete de temas como ‘Apiádate de mí’, ‘Tengo Ganas’, ‘Por Ella’, entre otros expresó que soñaba con aparecer en televisión demostrando su talento como cantante, pues desde muy joven se desempeñaba en diversos oficios y los unía con el canto.

“Fuimos evolucionando para que ustedes los televidentes pudieran gozar con la música del sonero de la juventud”, dijo el imitador de Víctor Manuelle, refiriéndose a lo que pudo aprender en la Escuela y que le permitió hacer sentir orgullosos a sus hijos.

El ahora exparticipante de Yo Me Llamo tiene claro que en su corazón ocupan un lugar muy especial todos aquellos que lo apoyaron desde un inicio y lo motivaron a audicionar, además de que lo motivaron para no desfallecer ante las adversidades.

Por último, Yo Me Llamo Víctor Manuelle confesó qué le diría al artista original si pudiera hablarle: “Lo imité con todo el corazón, con todo el respeto. Usted para mí ha sido uno de los cantantes con los que crecí. Me gustaría que Dios me diera la licencia de compartir tarima así sea solo un segundo”.

