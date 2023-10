Yo Me Llamo: Recuerda los momentos imperdibles de esta temporada, ¿cuál ha sido el mejor?

Yo Me Llamo ha causado risas y lágrimas durante esta temporada, hay momentos que, sin duda, se han quedado en la mente de los colombianos y marcaron el rumbo de la competencia, aquí recordamos 10 de estos.



Moisés Angulo les da la bienvenida a 36 imitadores a la Escuela de Yo Me Llamo

No cabe duda de que la entrada de los mejores participantes a la Escuela de Yo Me Llamo marcó un antes y después en las vidas de muchos de ellos. El instante estuvo marcado por las palabras del rector, Moisés Angulo, quien no dudó en decirles que este era el primer paso, pero solo con disciplina y ganas avanzarían en la competencia.

De la misma forma, manifestó que los profesores tendrían un gran rol en el aprendizaje y el avance de los imitadores, esto ha quedado más que demostrado en la evolución de varios de los dobles.

Sinfoni aparece por primera vez en el Templo de la Imitación

El instante en el que Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno conocieron a Sinfoni quedará marcado en la mente de los jurados. El hada de la afinación se presentó con los expertos asegurando que se sentía muy honrada por hacer parte del programa estrella de los musicales en Colombia.

Al hablar de sus funciones, la inteligencia artificial aseguró que se encargaría de elegir, según su criterio, a los mejores dobles de cada noche, con su decisión podrían ganarse un millonario premio.

Sinfoni le declara su amor a Carlos Calero

En medio de una de las noches, Sinfoni les aclaró a los jurados y al presentador que no está programada para sentir, sin embargo, gracias a su galantería, si tuviera que elegir a un humano para una relación más allá de lo laboral, Carlos Calero sería perfecto, pues afirmó que en términos de afinación está muy cerca de ser un 4/40, es decir, perfecto.

Yo Me Llamo Petrona Martínez revela que es hija de la cantante original

Durante las audiciones, la imitadora de Petrona Martínez obtuvo tres estrellas verdes por parte de los jurados y recibió comentarios positivos de cada uno. Al salir del escenario le confesó a Melina Ramírez que Petrona Martínez en realidad es su mamá , lo que hizo que las dos les contaran a Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno, quienes se mostraron muy sorprendidos.



Yo Me Llamo Alejandra Guzmán renuncia a la competencia

Por problemas familiares y de salud, la imitadora de Yo Me Llamo Alejandra Guzmán renunció a participar en el Templo de la Imitación , los jurados aseguraron que en la vida hay prioridades y entendieron su decisión.

Yo Me Llamo Blessd llora al escuchar un mensaje del artista original

Tras una de sus presentaciones, el imitador del artista urbano recibió un video de Blessd en el que lo invitaba a seguir adelante, le manifestó su apoyo y le pidió que siguiera representando lo urbano y las calles. El hecho conmovió profundamente al imitador, quien lloró y le agradeció por el gesto.



Amparo Grisales se niega a darle la razón a Sinfoni, pues no está de acuerdo con su decisión

El hada de la afinación seleccionó a Yo Me Llamo Luis Miguel como el mejor de la noche, sin embargo, la respuesta inmediata de ‘la Diva de Colombia’ fue decir que Sinfoni “estaba desconectada y bien artificial”, la jurado aseguró que a la inteligencia artificial le fallaron los cables y el oído.

Yo Me Llamo Ryan Castro recibe la visita de su familia en la Escuela y no puede evitar llorar

Un instante bastante emotivo sucedió cuando los hijos y la esposa de Yo Me Llamo Ryan Castro le llevaron regalos y lo emocionaron con su presencia en una de sus clases, esto recargó al participante de energía antes de su presentación.

Yo Me Llamo Celia Cruz recibe un regalo por parte de los miembros de la Escuela

Moisés Angulo fue el encargado de comunicarle al doble de la ‘Guarachera de Cuba’ que, tanto él, como todos los profesores de la Escuela de Yo Me Llamo, sentían mucha admiración por su trabajo, por eso le regalaron telas para que diseñe sus propios vestidos.



El doble de Alci Acosta se convierte en el ganador de 100 millones de pesos gracias a Sinfoni

Yo Me Llamo Alci Acosta fue seleccionado por Sinfoni como el mejor de la noche y al elegir el busto de uno de sus compañeros se llevó una gran sorpresa, pues se ganó 100 millones de pesos, cifra que nadie podía creer.