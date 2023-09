Yo Me Llamo Celia Cruz recibió un regalo por parte de la Escuela para fabricar su propio vestuario

En el capítulo 42 de Yo Me Llamo los participantes tuvieron que enfrentarse a sus emociones y demostrar que tienen lo necesario para ser los dobles exactos de sus artistas favoritos, no obstante, antes de sus presentaciones algunos se llevaron sorpresas, tal como lo fue el caso del imitador de Celia Cruz .

Desde el principio, este concursante se ha esforzado por imitar a ‘La Guarachera de Cuba’ y ser fiel a su estética, por lo que tuvo una emotiva sesión con Moisés Angulo , rector de la Escuela, quien en primer lugar le mostró su máquina de coser y le preguntó lo que esta significaba para su personaje:

“Es un antes y un después en mi vida porque a pesar de tener tantos años interpretando a Celia, no había tenido la oportunidad de diseñar vestuarios. El año pasado lo decidí porque me ahorraría dinero y los vestidos tendrían un valor sentimental para mí. No tenía recursos para pagar un curso de costura, así que busqué cómo hacer patrones, tomar medias y demás. Esta máquina me la regalaron”, explicó con la voz entrecortada.

Acto seguido, Angulo le expresó la admiración que sienten los profesores por él, y le solicitó que cerrara los ojos para así darle un regalo en nombre de toda la Escuela y le dijo: “Piensa por un momento en todos los obstáculos que has tenido que sortear para valorar tu esfuerzo y esas ganas de seguir adelante”.

Cuando él destapó la primera caja encontró una tela brillante de color rojo, pero no fue lo único, porque también le regalaron joyas y tacones blancos; esto para confeccionar, diseñar su propio vestido y brillar nuevamente en el Templo de la Imitación.

Así fue cómo, además de revelar su historia sobre la confección de sus trajes, este doble recibió palabras de aliento para seguir trabajando fuertemente en ser Yo Me Llamo Celia Cruz.

¿Cuál es el premio para el ganador de Yo Me Llamo 2023?

Noche a noche los imitadores se enfrentarán al exigente jurado y será esta la oportunidad de demostrar qué tanto se han preparado para esta nueva temporada, y cuánto han aprendido en la Escuela de Yo Me Llamo. El ganador se llevará 500 millones de pesos y serán más de 1.100 millones de pesos en juego a lo largo de la competencia.