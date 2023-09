Amparo Grisales le confiesa a Yo Me Llamo Raphael que no creía en él, pero aplaude su avance

Con la sinceridad que la caracteriza, Amparo Grisales es la primera en hablar durante la retroalimentación a Yo Me Llamo Raphael , a quien le asegura que no le tuvo mucha fe desde que se presentó en las audiciones del concurso musical, pues sentía que no tenía nada parecido con el artista original.

"Yo en ti no creía, cuando te presentaste yo nunca vi a Raphael por ningún lado. Yo les decía a ellos que no tenías ni el color, ni nada, porque no eras, pero lo que has evolucionado en la parte vocal es demasiado, yo cierro los ojos y es él", aclara la jurado.

No obstante, sabe reconocer el crecimiento que ha tenido este participante durante su paso por la Escuela, exaltando también que ahora sí le gusta el cabello que tiene, el cual está muy acorde a la época del artista original.

A su vez, lo impulsa a que siga trabajando en las características vocales y líricas de Raphael, tanto en la voz como en la expresión corporal, haciendo énfasis en la marcación de las palabras con la boca y los "ojos de loco" que caracterizan al español: "vas muy bien", hace hincapié Amparo Grisales.

