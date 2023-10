Yo Me Llamo: Estos son los momentos más emotivos que han vivido los jurados de esta temporada

En Yo Me Llamo , además de ser testigos del gran talento y esfuerzo de los imitadores, los colombianos han visto cómo las emociones se han apoderado tanto de los participantes como de los jurados; pues en repetidas ocasiones han demostrado su sensibilidad y no han podido contener sus lágrimas.

Conoce aquí cuáles han sido los momentos más emotivos que han protagonizado Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno en el Templo de la Imitación:

Mira también: Yo Me Llamo 2023: Conoce el top 10 de las audiciones más divertidas de esta temporada

Los jurados lloraron al ver que Yo Me Llamo Alci Acosta se ganó 100 millones de pesos

En el capítulo 47 de Yo Me Llamo , Sinfoni, el hada de la afinación, premió a uno de dobles que se presentaron esa noche. El imitador fue escogido como el mejor gracias a su interpretación de 'El Contragolpe' de Miguel Ángel Valladares y al escoger uno de los bustos ubicados en el escenario, se llevó la gran sorpresa de que la tarjeta decía 100 millones de pesos. Esto hizo que, por supuesto, él llorara, al igual que los jurados mientras lo aplaudían.

Amparo Grisales reflexionó sobre la salud mental de los jóvenes



La audición de Yo Me Llamo Billie Eilish hizo que la 'Diva de Colombia' reflexionara sobre los problemas que afrontan los jóvenes en la actualidad, pues la cantante expresó que se sentía desanimada y pesimista frente al futuro.

Publicidad

"Ustedes jovencitos no tiene que pegarse de la memoria colectiva de lo que dicen los teléfonos porque eso es tóxico, tú me dices que los 20 son el fin del mundo y me pongo a llorar, hermosa. ¿Así los tienen las redes?", manifestó Grisales.

No te pierdas: Seis imitadores de Yo Me Llamo intentan convencer al jurado de su talento

'La Diva de Colombia' se conmovió tras un abrazo de Yo Me Llamo Feid

Durante las audiciones, Amparo Grisales se mostró realmente emocional, y tras ver a uno de los dobles de Feid que se presentaron, ella no pudo contener sus lágrimas. A pesar de que este imitador no pasó a la siguiente etapa, la abrazó y cuando él abandonó el escenario ella dijo: "Me hacen llorar estos personajes, fue muy sincero. Le doy gracias a Dios por tanto amor de la gente".

Yo Me Llamo Petrona Martínez: Los jurados lloraron al recordar a sus seres queridos

Después de que Yo Me Llamo Petrona Martínez interpretara ‘Un Niño que Llora en los Montes de María’, la participante se mostró muy conmovida por la letra de la canción, y tocó las fibras más sensibles de los jurados. Amparo Grisales recordó a su fallecida madre y expresó:

Publicidad

“Cuando se va ese ser que uno tanto ama, se siente que uno no tiene consuelo de nada, ese es el amor más grande”.