César Escola le asegura a Yo Me Llamo Ryan Castro que el original va a querer cantar como él

Motivado después de ver a su familia, Yo Me Llamo Ryan Castro sale al escenario para entregar lo mejor de sí, es por ello que consigue que César Escola lo admire por haber cumplido con el reto que implicaba este tema musical, el cual es interpretado por tres artistas diferentes.

"Cuando Ryan Castro, el original, vea este programa va a querer cantar como vos", le afirma 'El Maestro' luego de resaltar que pudo llegar a una octava aguda con la voz de este cantante sin acomodarse a la forma como lo hizo el que realmente cantaba ese verso.

Sin embargo, Yo Me Llamo Ryan Castro se lleva un pequeño regaño por parte de Amparo Grisales , ya que no la deja terminar su retroalimentación al interrumpirla para darle su opinión acerca de lo complicado que pudo ser esto para él.

Tras esto, 'La diva de Colombia' le afirma que le gusta que no haya utilizado pijama o una pantaloneta, asegurándole que le encanta el atuendo con el que se presentó en el Templo de la Imitación, el cual cumple con el requerimiento que le hicieron en anteriores shows.

¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo Me Llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.

¿Puedo leer entrevistas exclusivas con los participantes, los jurados y el equipo de producción de Yo Me Llamo?

En www.caracoltv.com/yo-me-llamo/exclusivos-web encontrarás contenido exclusivo de los participantes, los jurados César Escola, Amparo Grisales, Pipe Bueno, presentadores Melina Ramírez y Carlos Calero, detrás de cámaras y demás detalles que no se ven en pantalla. ¡No te los pierdas!

¿Cómo puedo recibir actualizaciones y noticias del programa Yo Me Llamo?

A través de nuestro canal de WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029Va57FfmFcovyhRTtVE2i podrás enterarte de todas las novedades, noticias y actualizaciones de Yo Me Llamo. También a través del sitio web oficial de la producción https://www.caracoltv.com/yo-me-llamo



¿Cuánto dinero está en juego en esta temporada de Yo Me Llamo?

Esta temporada llega cargada de mucho talento, imitaciones nunca antes vistas y un total de 1.100 millones de pesos en premios que estarán en juego a lo largo de la competencia. El ganador se llevará 500 millones de pesos.Conoce más: Yo Me Llamo Espinoza Paz preocupa a Pipe Bueno por la falta de afinación



¿Cuántas temporadas ha tenido Yo Me Llamo?

En 2023 se cumplen 9 temporadas al aire de Yo Me Llamo y solo los expertos lograrán definir que en Colombia los dobles perfectos sí existen. Por esto, la diva de Colombia Amparo Grisales, el maestro César Escola, y uno de los más reconocidos cantantes de música popular, Pipe Bueno, están listos para dar inicio a una nueva temporada del concurso de imitación musical más querido por los colombianos.