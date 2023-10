Seis imitadores de Yo Me Llamo intentan convencer al jurado de su talento

El capítulo 47 de Yo Me Llamo demuestra estar lleno de múltiples emociones, pues los seis participantes que se presentan en el Templo de Imitación ríen, se preocupan y hasta lloran tanto con las clases de la Escuela como con la retroalimentación que hacen Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno .

Antes de deleitar al público con sus habilidades artísticas, los dobles tienen la posibilidad de asistir a diferentes clases para parecerse cada vez más a los artistas originales. Mientras los imitadores de Alci Acosta y Greeicy Rendón trabajan en su potencia vocal y en su apariencia física, respectivamente; los dobles de Miguel Bosé y Celia Cruz estudian la importancia de interpretar los sentimientos de los cantantes en la vida real.

Por su parte, Yo Me Llamo Joan Sebastian y Rosalía se encuentran con el director de la Escuela, Moisés Angulo, para liberarse y lucirse una vez lleguen a la tarima del programa.

Luego de escuchar con detenimiento cada una de las presentaciones, el jurado determina que los participantes que quedan en riesgo para ir directamente a la noche de eliminación son los dobles de Greeicy Rendón, Celia Cruz y Joan Sebastian.

Por su parte, Sinfoni, el hada de la afinación señala que el mejor de la noche es el imitador de Alci Acosta, noticia que es celebrada de inmediato por cada uno de los presentes en el set de grabación. Al acercarse a los bustos para escoger a uno y llevárselo a Carlos Calero, se entera que su premio corresponde a la suma de 100 millones de pesos.



¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.

¿Puedo leer entrevistas exclusivas con los participantes, los jurados y el equipo de producción de Yo Me llamo?

En www.caracoltv.com/yo-me-llamo/exclusivos-web encontrarás contenido exclusivo de los participantes, los jurados César Escola, Amparo Grisales, Pipe Bueno, presentadores Melina Ramírez y Carlos Calero, detrás de cámaras y demás detalles que no se ven en pantalla. ¡No te los pierdas!

¿Quién es el ganador actual de Yo Me Llamo?

Alejandro León es el verdadero nombre de quien, desde la noche del 7 de marzo de 2022 se convirtió en el nuevo ganador del programa Yo Me Llamo y se consagró como el mejor imitador del país gracias a su interpretación de Camilo Sesto.

¿Cuántos jurados evalúan las presentaciones en el programa Yo Me Llamo?