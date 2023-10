Los jurados de Yo Me Llamo deciden quiénes son los tres imitadores que no seguirán en la competencia

Tras escuchar a los 12 participantes que están en riesgo y deben presentarse en la Noche de Eliminación, Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno seleccionan a los tres imitadores que salen de la competencia.

La primera en dar su veredicto es Amparo Grisales, que menciona el nombre de Yo Me Llamo Paulina Rubio. Al parecer a la cantante no le gusta esto, pues las primeras palabras de la jurado son: “con la mirada me mató”.

El segundo eliminado de la competencia es el imitador de Alejandro Fernández , pues parece que para César Escola el camino del participante debía terminar en este momento de Yo Me Llamo.

Finalmente, la doble de Amy Winehouse es elegida como la tercera eliminada de la noche por Pipe Bueno y antes de salir le agradece al jurado por motivarla y darle una oportunidad.

Publicidad

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos de esta producción a través de Caracol Play .

¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

Publicidad

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.

¿Puedo leer entrevistas exclusivas con los participantes, los jurados y el equipo de producción de Yo Me llamo?

En www.caracoltv.com/yo-me-llamo/exclusivos-web encontrarás contenido exclusivo de los participantes, los jurados César Escola, Amparo Grisales, Pipe Bueno, presentadores Melina Ramírez y Carlos Calero, detrás de cámaras y demás detalles que no se ven en pantalla. ¡No te los pierdas!

¿Quién es el ganador actual de Yo Me Llamo?

Alejandro León es el verdadero nombre de quien, desde la noche del 7 de marzo de 2022 se convirtió en el nuevo ganador del programa Yo Me Llamo y se consagró como el mejor imitador del país gracias a su interpretación de Camilo Sesto.