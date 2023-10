Pipe Bueno revela qué canción le dedicaría a Amparo Grisales y a Melina Ramírez, ¿muy coqueto?

Pipe Bueno habló en exclusiva con Caracoltv.com y nos contó ‘Qué hay en su Playlist’, cuáles son esas canciones que no le pueden faltar en cada momento de su vida y cómo no, también las que le dedicaría a Amparo Grisales, César Escola, Melina Ramírez y Carlos Calero, sus compañeros en Yo Me Llamo.

Lo primero que nos contó es que todos los días tiene ‘pegado’ el mismo tema, se trata de ‘Entre Botellas’ que interpreta junto al Grupo Firme. Asimismo, reveló que no se le ocurre ninguna canción predilecta en la ducha, pues le gusta pasar este instante del día en silencio, concentrado en lo que está haciendo.

De la misma forma, la que siempre escucha mientras regresa a casa después de las largas jornadas de trabajo es ‘Karma’ de su hermano, Miguel Bueno, quien también ha iniciado su carrera en la industria.

Ahora, al hablar sobre Yo Me Llamo, el intérprete de ‘Cupido Falló’ mencionó qué música le recuerda a su primera temporada en la producción y cuál es la que lo transporta a su trabajo en esta edición del programa. Se trata de ‘Sin ropa eres mía’ de su autoría y ‘Retro 3’ que también es de su hermano menor. Asimismo, ese tema que siempre reproduce en su camerino es ‘Una Noche’ de Nico Hernández y él.

Pipe Bueno nos contó qué canciones les dedicaría a sus compañeros de set, tanto jurados, como presentadores. En el caso de estos últimos, a Melina Ramírez la invitaría a bailar con ‘La invitación’ que canta con Maluma y a Carlos Calero le enviaría ‘El Cantante’ de Héctor Lavoe, pues sabe que es un gran fanático de la salsa.

Finalmente, a Amparo Grisales le dedicaría ‘Dueño de ti’, de su autoría, y a César Escola ‘Tu amor me hace bien’ de Marc Anthony, que le recuerda el cariño y la alegría del ‘Maestro’, con quien comparte todas las noches.

¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.