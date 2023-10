El imitador de Alejandra Guzmán tiene un reto especial para su presentación en el capítulo 48 del programa, pues quiere utilizar una silla para interpretar el tema 'Mi Peor Error', no obstante, Moisés Angulo , el rector de la Escuela de Yo Me Llamo le explica que debe haber una intención para poder hacerlo y para que no le juegue en su contra.

Después de presentarse en el imponente escenario, Amparo Grisales le dice que él modificó el tono del tema y su voz no sonó tan brillante como se esperaba.

Mira también: Yo Me Llamo Greeicy le reclama a Pipe Bueno por haberse perdido su sensual baile

Por su parte, César Escola destaca que evidenció un avance en su interpretación, pues atendió a los comentarios que le han hecho con respecto a controlar sus emociones. Pipe Bueno confiesa que "sufrió" al escuchar al doble de la mexicana entonar las notas más altas, pues creyó que iba a presentar problemas en algún momento, pero afortunadamente esto no sucedió.

Antes de abandonar el escenario, Carlos Calero le pregunta a Yo Me Llamo Alejandra Guzmán si soñará con el artista de música popular, y entre risas este le responde afirmativamente y dice que espera que él también lo haga.

Publicidad

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos de esta producción a través de Caracol Play .

¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.



¿Puedo leer entrevistas exclusivas con los participantes, los jurados y el equipo de producción de Yo Me llamo?

En www.caracoltv.com/yo-me-llamo/exclusivos-web encontrarás contenido exclusivo de los participantes, los jurados César Escola, Amparo Grisales, Pipe Bueno, presentadores Melina Ramírez y Carlos Calero, detrás de cámaras y demás detalles que no se ven en pantalla. ¡No te los pierdas!

Publicidad

¿Cuánto dinero está en juego en esta temporada de Yo Me Llamo?

Esta temporada llega cargada de mucho talento, imitaciones nunca antes vistas y un total de 1.100 millones de pesos en premios que estarán en juego a lo largo de la competencia. El ganador se llevará 500 millones de pesos.