Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola revelan qué imitadores quedan en riesgo

Luego de analizar detenidamente las presentaciones de seis grandes participantes en el Templo de la Imitación, Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno se retiran un momento del escenario de Yo Me Llamo para deliberar. Una vez tienen su veredicto, regresan y le revelan a Carlos Calero su decisión.

El primero en informar su punto de vista al respecto es el intérprete de música popular, quien señala que la persona que debe proteger su cupo en el programa durante la noche de eliminación es la doble de Greeicy Rendón. A pesar de la noticia, la joven se muestra segura de su talento.

Posteriormente, El Maestro dice que el imitador de Celia Cruz también se une a la lista de concursantes que quedan en riesgo. Al llegar al backstage y encontrarse con Melina Ramírez, el participante se desborda en llanto y menciona qué es lo que más le preocupa de esta situación.

‘La Diva de Colombia’ no se queda atrás pues revela que Yo Me Llamo Joan Sebastian también queda en esta oportunidad en peligro de salir. Ante ello, el presentador del programa le da muchos ánimos a cada uno de los tres participantes y revela que tienen una nueva oportunidad de demostrar por qué merecen seguir en competencia y conquistar a los televidentes.

Finalmente, da paso al veredicto de Sinfoni, el hada de la afinación, quien se encarga cada noche de elegir a aquella persona que tuvo un mejor desempeño de acuerdo con su punto de vista y le da la posibilidad de escoger uno de los bustos que están expuestos al lado del escenario para competir por un millonario premio.



¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.

¿Puedo leer entrevistas exclusivas con los participantes, los jurados y el equipo de producción de Yo Me llamo?

En www.caracoltv.com/yo-me-llamo/exclusivos-web encontrarás contenido exclusivo de los participantes, los jurados César Escola, Amparo Grisales, Pipe Bueno, presentadores Melina Ramírez y Carlos Calero, detrás de cámaras y demás detalles que no se ven en pantalla. ¡No te los pierdas!

