Maluma fue víctima de acoso luego de que una fan le tocara sus partes íntimas

El cantante paisa Maluma sigue conquistando escenarios en el exterior con su gira 'Don Juan World Tour', que lo ha llevado a exponer el género urbano y sus nuevas apuestas musicales. Recientemente, el intérprete de ‘Coco loco’ protagonizó una incómoda situación, cuando una fanática intentó sobrepasarse con él.

El momento quedó grabado en un video que se ha convertido en un fenómeno viral rápidamente y que fue publicado por el medio de noticias internacionales TMZ. En el clip se logra ver el momento exacto en el que el artista camina por un pasillo que está ubicado justo en frente de una multitud de fanáticos y, cuando los saluda, se topa con una seguidora que aprovecha un descuido para tocar sus genitales.

Ante la desagradable situación, Maluma intenta alejarse un poco y le pide que mantenga la distancia. Su equipo de seguridad, por otro lado, procura mantener sus manos al margen para evitar que lo vuelva a tocar y hasta hacen un escudo a su alrededor con el ánimo de protegerlo.

Diferentes usuarios de Internet se han tomado la plataforma para rechazar la forma en la que actuó la mujer, asegurando que ningún artista debe soportar las faltas de respeto de sus admiradores, así como tampoco tienen por qué dejar que los demás invadan su espacio personal.

“Donde fuera al contrario, Maluma sería acusado de violencia de género”, “terrible el acoso de cualquier índole y género, gas que un desconocido lo toque a uno. Lo apoyo, no tratemos de normalizar esto solo por ser hombre”, “a mí una mujer me manda la mano así y la demando por acoso, me encanta, pero eso no le da el derecho de ir tocando así como así”, "no existe gracia ni chiste en violar su espacio personal y agredirlo. Esto ya no es un tema de género, es respeto y todos los seres humamos lo merecen y tienen derecho a exigirlo", fueron algunos de los mensajes que se leyeron.

Por el momento se desconoce si el cantante colombiano interpuso alguna denuncia en su contra o si la joven fue sancionada por lo ocurrido. Maluma, mientras tanto, continúa disfrutando de su éxito pues recientemente lloró en el Madison Square Garden al ver todo lo que ha logrado con disciplina y mucho amor por la música.