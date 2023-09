Mujer que le mostró los pechos a Maluma causa indignación en redes sociales

El cantante paisa Maluma sigue conquistando a sus seguidores en el extranjero debido a que se encuentra trabajando en su gira 'Don Juan' por varias ciudades de Estados Unidos. El cantante se ha convertido en tendencia en varias ocasiones luego de protagonizar momentos divertidos junto a sus fanáticos como lo fue la vez que le tiraron una muleta; sin embargo, recientemente se creó una polémica luego de que una seguidora le mostrara sus pechos en medio del espectáculo.

En la grabación, que ya es todo un fenómeno viral en las plataformas digitales, se logra ver cómo la mujer le muestra sus senos al artista aprovechando que está en primera fila y, aunque él toma la situación con sentido del humor y luego sigue adelante con el espectáculo, lo usuarios de Internet no percibieron el gesto de la misma forma, calificándolo incluso como un supuesto caso de acoso en contra del intérprete de 'Cuatro babys'.

A pesar de que el colombiano no se ha manifestado al respecto, las reacciones por parte de sus admiradores no se han hecho esperar en Instagram, Tik Tok y X (antes Twitter):

"Donde estuviera un hombre mostrando sus partes íntimas a una artista me imagino lo que pasaría 😒… El respeto no tiene género", "tenaz, triste ver cómo se pierde el pudor y respeto por sí misma", "gente vulgar hay en todo el mundo 😕", "en total desacuerdo con la actuación de esta señora. Puede ser libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, pero como mujer nos deja muy mal. Respetémonos. Hay muchas maneras de llamar la atención de un excelente artista, en este caso como Maluma", fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas.

¿Qué otras presentaciones tiene planeadas Maluma?