Pipe Bueno dijo que Alejandro Fernández le mandó saludos a Amparo Grisales: "está buena todavía"

A medida que avanzan los capítulos de Yo Me Llamo , Amparo Grisales , Pipe Bueno y César Escola se ponen más exigentes con cada uno de los participantes, pues tienen la intención de que se conviertan en los dobles exactos de sus artistas favoritos. Durante el episodio 50 de la producción, de hecho, ‘La Diva de Colombia’ aprovechó para hacerle varias recomendaciones al imitador de Alejandro Fernández.

“Lo que no aguanto más es el aburrimiento en la parte física, eres un aburrido con ese pelo, él nunca se peinó así (…) ¿No te puedes mojar el cabello y dejarte caer un mechón aquí como hace él y ponerte una moñita atrás?, me encantaría verte así”, expresó en medio de la transmisión.

Al ver que conoce bien a ‘El Potrillo’, Pipe Bueno le preguntó a qué se debía esto, de manera que ella confesó que tuvo la oportunidad de encontrárselo en algunas oportunidades y le pidió al intérprete que revelara el mensaje que el hijo de Vicente Fernández le encargó.

“Tú sabes que te mandó un mensaje y me envió saludos divinos”, señaló Grisales, a lo que el cantante de música popular respondió: “Para qué te digo que no si sí (…) Dice ‘cómo está de buena todavía esa señora, dile que qué se toma, que hizo un pacto con el diablo’”.

De inmediato la jurado aclaró que no se trata de ningún trato con el demonio, sino con Dios y afirmó que aquellos que hacen lo contrario a ella son los que envejecen más rápido pues no saben cómo cuidar su templo.

Posteriormente, le pidió al concursante que se acercara para detallar su rostro y ver de qué forma puede guiarlo para parecerse más al mexicano, por lo que le recomendó afeitarse y sorprender con un cambio en el cabello.

El imitador, por su parte, prometió atender las recomendaciones de los expertos y escuchó los comentarios de Bueno, quien se refirió a algunos detalles vocales, y a la retroalimentación de ‘El Maestro’.



