César Escola asegura que Yo Me Llamo Rosalía se quedó sin aire en la presentación

La última participante en subirse al Templo de la Imitación durante el capítulo 47 de Yo Me Llamo es la doble de Rosalía, quien hace su aparición para interpretar el exitoso tema musical ‘Yo x ti, tú x mí’, lo que llena de buena música y energía el set de grabación del programa.

Tan pronto cuando termina su puesta en escena, la joven recibe atentamente los comentarios de Amparo Grisales , Pipe Bueno y César Escola ; sin embargo, el que más llama la atención es la de este último jurado, quien aprovecha para traer a colación sus problemas de respiración durante el espectáculo.

Mira también: Yo Me Llamo Paulina Rubio no logra convencer a Amparo Grisales de sus movimientos en el escenario

“Te ves súper divina con ese pelero, esa ropa y demás, pero… Uy, Rosalía (…) Hablemos del aire hoy, precisamente hoy. Hasta tú misma te diste cuenta de que te quedaste sin aire, pero por qué, ¿por mala administración o te olvidas de respirar?”, señala El Maestro en medio de la transmisión del capítulo.

La imitadora acepta su error y explica que efectivamente a veces se concentra en otros detalles de la presentación y descuida este factor. Adicionalmente, Escola dice que también falló en el tema de la pronunciación, pues en algunos momentos llegó a perderse por completo en lo que estaba diciendo.

No te pierdas: La elección de Sinfoni del mejor de la noche hace llorar a un imitador de Yo Me Llamo

Publicidad

“Y te digo sinceramente, la mitad de las palabras no las entendí. (...) Cuando a una persona le toca hacer fuerza para entender lo que está pasando no solo en la cantada; en la actuación o en lo que sea, quiere decir que algo no está fluyendo”, reflexiona.

Ante el comentario, ‘La Diva de Colombia’ y el intérprete de música popular se apresuran a defenderla, argumentando que la española en la vida real se caracteriza por tener una manera de hablar que a veces resulta difícil de comprender.

Te puede interesar: Los jurados de Yo Me Llamo les exigen a los imitadores más esfuerzos en el aspecto físico

¿Quiénes son los presentadores de Yo Me Llamo 2023?

Carlos Calero es comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano, tiene un pregrado en Comunicación Cultural de la misma universidad y un Posgrado en Opinión pública y Marketing político de la Pontificia Universidad Javeriana. Es presentador, conductor y animador de televisión con más de 27 años de experiencia en medios de comunicación. Además, es consultor en oficinas de prensa, estrategia en comunicaciones internas y externas, coach en entrenamiento de voceros corporativos, consultor externo en talleres de expresión oral, hablar en público, manejo de escenarios públicos y presentación. En la actualidad es presentador del programa Día a día en Caracol Televisión y nuevamente los televidentes lo verán en Yo me llamo.



Publicidad

Melina Ramírez presentadora, empresaria y modelo caleña. Es conferencista espiritual e influencer digital de bienestar. Además, es reconocida por sus más de 9 años de trabajo en televisión nacional como presentadora de varios programas, entre ellos Yo me llamo, Desafío súper humanos, La vuelta al mundo en 80 risas y La vuelta a Rusia en 80 risas. Es una mujer apasionada, soñadora y amante de los grandes retos, que inició en los medios de comunicación presentando noticias deportivas.