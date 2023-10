Los jurados de Yo Me Llamo les reclaman a los participantes por no esforzarse lo suficiente

En la Noche de Eliminación los imitadores que están en riesgo deben dejarlo todo en el escenario, sin embargo, los jurados manifiestan que no todos lo están haciendo.

Mientras que algunas presentaciones fueron halagadas por Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno, otras causaron controversia entre los expertos, pues parece que algunos dobles no están dedicando esfuerzos a sus aspectos físicos.

Finalmente, el intérprete de ‘Cupido Falló’ asegura que más de tres imitadores pudieron ser eliminados, por lo que los invita a aumentar su disciplina.

Las canciones que se presentaron en el capítulo 50 de Yo Me Llamo son:

Yo Me Llamo Héctor Lavoe canta ‘Periódico de ayer’ de Catalino Curet Alonso.

Yo Me Llamo Alejandra Guzmán canta ‘Eres’ de E. Del Real, E. Arroyo, R. Albarrán y J. Rangel.

Yo Me Llamo Joan Sebastian canta ‘Secreto de amor’ de José Manuel Figueroa Figueroa.

Yo Me Llamo Greeicy Rendón canta ‘A mí no’ de C. Adorno, G. Rendón, M. Mejía, y R. Tavarez.

Yo Me Llamo Raphael canta ‘Digan lo que digan’ de Manuel Beigbeder Pérez.

Yo Me Llamo Celia Cruz canta ‘Quizás, quizás, quizás’ de J. Davis y O. Farrés.

Yo Me Llamo Bad Bunny canta ‘Yo perreo sola’ de B. Martínez, G. Ríos y M. Masis.

Yo Me Llamo Ángela Aguilar canta ‘Bésame mucho’ de Consuelo Velásquez.

Yo Me Llamo Alejandro Fernández canta ‘Es la mujer’ de Alberto Chávez.

Yo Me Llamo Amy Winehouse canta ‘Tears Dry On Their Own’ de A. Winehouse, N. Ashford y V. Simpson.

Yo Me Llamo Ryan Castro canta ‘Malory’ de Bryan David Castro Sosa.

Yo Me Llamo Paulina Rubio canta ‘Baila Casanova’ de K. Colbert, Y. Ducornet, F. Salgado, C. Ledani y D. Zero.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos de esta producción a través de Caracol Play .

¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.