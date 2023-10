Yo Me Llamo Paulina Rubio revela que su paso por el programa le permitió sanar heridas, ¿por qué?

Yo Me Llamo Paulina Rubio asumió un gran reto desde que ingresó al programa de imitación, pues llenar las botas de ‘La Chica Dorada’ no es un trabajo fácil, pero ella asegura, tras ser eliminada, que entregó lo mejor de sí misma en cada presentación y que se siente tranquila de lo que mostró ante los colombianos.

"Lo más importante es creer en uno mismo, esforzarse y saber que uno está dando lo mejor. Es parte de la competencia y me voy tranquila porque ensayé mucho, me esforcé y no hay nada mejor que irse con el corazón lleno sabiendo que hiciste lo mejor. Me siento agradecida por haber llegado hasta esta instancia”, dice la imitadora de la cantante mexicana, dueña de grandes éxitos como ‘Ni Una Sola Palabra’, ‘El Último Adiós’ y ‘Yo No Soy Esa Mujer’.

Con respecto a lo que le dejó haber sido seleccionada por Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno, compartir con los profesores de la Escuela y aprender, ella no duda en decir que el tiempo allí le permitió sanar muchas heridas.: “pude enfrentar miedos y fantasmas, ya no hay quien me asuste porque creo en mí”, asegura, recordando cada una de sus presentaciones, en las que se mostró como una mujer empoderada.

Y como esta experiencia no la vivió sola, ella agrega que se siente afortunada de haber conocido personas maravillosas que la apoyaron en cada momento retador y le dieron su apoyo. Ahora considera como amigos especialmente a Yo Me Llamo Petrona Álvarez , Alci Acosta, Kany García y Greeicy Rendón , pues compartieron momentos muy especiales detrás de cámaras.

Finalmente, convencida de que se hace camino al andar, Yo Me Llamo Paulina Rubio dice que está segura de que vendrán grandes oportunidades para su carrera.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos de esta producción a través de Caracol Play .

¿Puedo leer entrevistas exclusivas con los participantes, los jurados y el equipo de producción de Yo Me Llamo?

En www.caracoltv.com/yo-me-llamo/exclusivos-web encontrarás contenido exclusivo de los participantes, los jurados César Escola, Amparo Grisales, Pipe Bueno, presentadores Melina Ramírez y Carlos Calero, detrás de cámaras y demás detalles que no se ven en pantalla. ¡No te los pierdas!

¿Cómo puedo recibir actualizaciones y noticias del programa Yo Me Llamo?

A través de nuestro canal de WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029Va57FfmFcovyhRTtVE2i podrás enterarte de todas las novedades, noticias y actualizaciones de Yo Me Llamo. También a través del sitio web oficial de la producción https://www.caracoltv.com/yo-me-llamo



¿Cuánto dinero está en juego en esta temporada de Yo Me Llamo?

Esta temporada llega cargada de mucho talento, imitaciones nunca antes vistas y un total de 1.100 millones de pesos en premios que estarán en juego a lo largo de la competencia. El ganador se llevará 500 millones de pesos.