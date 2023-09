Yo Me Llamo Kany García se sinceró y encerró en una jaula los sentimientos que no la dejan progresar

En el capítulo 41 de Yo Me Llamo , la imitadora de Kany García tuvo la oportunidad de trabajar mucho más en su nivel de interpretación; por eso, estuvo en una clase con Lamberto García, donde no solo habló de sus similitudes con la artista original, sino en la que también reveló que a lo largo de su vida se ha comportado un poco ruda con las personas que intentan acercarse a ella, pues pone barreras que impiden mostrarse tal cuál es.

“Tu reto va a ser expresar la alegría que siente Kany García cuando se ha librado de esa persona que la ha hecho sentir muy mal. Cuéntame si tienes algo en común, si lo has vivido”, preguntó el docente de expresión corporal, a lo que ella respondió: “creo que más bien he sido yo, yo he sido un poquito ruda, pero no en el sentido de engañar a alguien, sino coloco como un muro ante algunas relaciones”, expresó.

Durante el ejercicio, el profesor señaló que había llevado una jaula con unas pelotas que tenían inscritos unos sentimientos negativos que debía dejar allí para subirse al Templo de la Imitación más liberada. Fue justo en ese instante cuando la mujer habló de asuntos que la llevan a sentirse insegura de sí misma.

El primero de ellos fue la desconfianza, pues señaló que en alguna oportunidad cantó en un baño y una persona le pidió que dejara de hacerlo, por lo que tuvo intenciones de obedecer el supuesto consejo. Ante ello, Lamberto le respondió que tenía una mentalidad de perdedora, pues no podía poner su futuro en manos de una persona completamente diferente a ella.

Por último, la participante encerró en la jaula sentimientos como el dolor, la tristeza y la frustración para quedarse con la alegría, el amor y la confianza, pues serían estas emociones las que le ayudarían a brillar frente a Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno al interpretar el exitoso tema musical ‘Que te vaya mal’.

