Yo Me Llamo Paola Jara explica por qué ve en los jurados una representación paternal

Con pocas palabras, pues aún no ha podido asimilar ser una de las eliminadas de Yo Me Llamo , la doble de Paola Jara reacciona ante lo que ocurrió en el Templo de la Imitación y expresa algunas de las sensaciones que le dejó esta última presentación en la que dio lo mejor de sí.

Inicialmente, la exparticipante hace énfasis en que vio reflejada a su madre en Amparo Grisales , ya que ella se llama igual, por lo que también piensa que la jurado solo buscaba darle los mejores consejos para que fuese mejorando su personaje durante todo su paso por el concurso musical.

Te puede interesar: Yo Me Llamo Víctor Manuelle le hizo una petición especial al artista original

Con respecto a la mayor lección que le dejaron los expertos en encontrar los dobles perfectos, Yo Me Llamo Paola Jara recalca que esta fue la seguridad, puesto que la mujer que llegó a las audiciones no es la misma que se va del Templo de la Imitación, algo que les agradece, debido a que quería mejorar este aspecto desde tiempo atrás para hacer una mejor personificación.

Ante esto, es consciente de que no puede volver a permitir que su trabajo como imitadora no recaiga en dudas o temores al momento de salir a un escenario y mucho menos tras su paso por el concurso musical en el que tuvo grandes avances en cuanto a esto.

Conoce más: Yo Me Llamo Joe Arroyo habló de los gallos y la razón por la que se le fue la voz en su show

Publicidad

Continuando con la representación de sus figuras paternas, Yo Me Llamo Paola Jara confiesa que el mejor recuerdo que se lleva del programa son cada uno de los comentarios que le dio César Escola , debido a que veía en él a su padre, y aunque la retroalimentación de los demás jurados era muy valiosa, explica que las del 'Maestro' le llegaban al corazón.

Luego de haber hecho parte de la Escuela del Templo de la Imitación, esta exparticipante afirma que musicalmente pudo aprender que sí es capaz de afrontarse a los retos vocales que le sean puestos, pero que para ello es necesario salirse de su zona de confort. Es por esta razón que también le agradece a la artista original, ya que sin ella no hubiese sido posible lograr este cambio en su vida.

Lee también: Yo Me Llamo Arelys Henao mencionó cuál es el mejor recuerdo que le dejó el concurso

Para finalizar, la imitadora de Paola Jara en Yo Me Llamo 2023 detalla que aprendió mucho de la doble de Kany García, ya que la hizo sentirse segura de sí misma y le explicó que no hay que sentir culpa por ser una persona tranquila al momento de interpretar.

Publicidad