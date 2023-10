Melina Ramírez revela la playlist que reproduce cuando va a las grabaciones de Yo Me Llamo

Gracias a su carisma y la forma en como se relaciona con los participantes de Yo Me Llamo 2023 , Melina Ramírez ha logrado conquistar el corazón de miles de televidentes. En diálogo con Caracoltv.com, la presentadora cuenta cómo está compuesta su playlist favorita.

Tal como lo había mostrado en los capítulos de la producción, Ramírez es una gran amante del jazz, por lo que disfrutó varias presentaciones en las Audiciones y procura escuchar dichos temas musicales para conectarse con su parte más sensible antes de hacer su trabajo frente a las cámaras.

Mira también: Melina Ramírez se casó con Juan Manuel Mendoza: Mira las primeras fotos de la boda

“Es variadísima (la lista), no saben los géneros, paso por todos, pero me gusta muchísimo empezar cuando estoy entrando al canal, justo en el momento del maquillaje, amo escuchar jazz y bossa nova, es una música que me pone en good vibes todo el tiempo, como en buen estado de ánimo”, señala.

Asimismo, se declara una fiel seguidora del talento nacional, prueba de ello es precisamente que tiene una gran admiración por Manuel Medrano, de manera que procura incluirlo en su día a día.

Publicidad

En cuanto a los artistas que le recuerdan a Amparo Grisales , la presentadora señala que la asocia con Rocío Jurado o Rocío Durcal debido a que ha expresado en más de una oportunidad que le gusta dicho estilo de música.

No te pierdas: Melina Ramírez nos deja entrar a su camerino en Yo Me Llamo y explica por qué lo llaman 'Good vibes'

Respecto a Carlos Calero , argumenta que hace un buen equipo cuando de tratar de bailar, por lo que asumiría el reto poner en práctica sus habilidades para la danza.

“Bueno, con Carlitos se puede bailar todo, es un muy buen parejo, pero yo creo que algún vallenato o una salsita así movida; por ejemplo, un Joe Arroyo”, menciona.

Te puede interesar: Melina Ramírez le celebró el cumpleaños a su hijo y él tuvo un emotivo gesto, ¿cuál fue?

Publicidad

Finalmente, afirma que le encantaría aprender de César Escola el amor que le tiene al tango, así como también la admiración que siente por Carlos Gardel.



¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?