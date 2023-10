César Escola confiesa sus pasiones cuando está lejos de las cámaras de Yo Me Llamo

Noche tras noche, los colombianos se han conectado con toda la magia que ocurre en Yo Me Llamo y el conocimiento de sus jurados, sin embargo, César Escola se sale del Templo de la Imitación y nos permite conocer un poco más sobre su vida fuera de las cámaras.

Al hablar acerca de su mayor hobbie, 'El Maestro' confiesa que es un apasionado por la gastronomía y que disfruta hacer los mejores platos para su familia y amigos, enfatizando en que no solamente se dedica a esto en fechas especiales, sino que es algo que realiza en su diario vivir.

"Soy un convencido de que la cocina es un laboratorio de amor, así que no hay nada más lindo que hacerlo hacia los que uno más quiere", afirma el jurado de Yo Me Llamo, quien da una muestra de lo entregado que es con aquellas personas que ama y que guarda en un lugar muy importante de su corazón.

Ante esto, no dudamos en preguntarle por cuál es el plato que más disfruta hacer, por lo que nos asegura que se trata de los canelones, pues le encanta el proceso que estos conllevan: "son como tres horas dándole duro".

Dado a que Yo Me Llamo es un concurso musical y él debe estar en un constante contacto con cada uno de los artistas que son representados por los imitadores, 'El Maestro' Escola no deja de estar inmerso en este mundo, no obstante, quisimos saber sobre aquellos géneros que son sus predilectos cuando tiene tiempos libres.

Sin pensarlo, el jurado explica que disfruta escuchar canciones para meditar y relajarse, puesto que la música lo rodea todos los días: "cuando no estoy frente a las cámaras me dedico a componer, entonces me gusta abrir un espacio en la mente y estos ritmos me gustan mucho".

Entusiasmado por revelar más detalles de su vida cotidiana, César Escola comenta que en su casa tiene un piano y un teclado, haciendo énfasis en que este espacio no lo suele utilizar para trabajar, aunque en ocasiones lo ha hecho, especialmente cuando ha estado estudiando.

Al hablar de otro tipo de actividades, 'El Maestro' confiesa que no es muy bueno practicando deportes y que prefiere verlos, no obstante, destaca que su hermano Pablo es el futbolero, aunque esto no quiere decir que él no observe los partidos más importantes, como aquellos de la Copa del Mundo.

Con respecto a los planes familiares, el jurado de Yo Me Llamo comenta que le encantan los viajes por carretera, por lo cual cuando tiene tiempo no duda en salir por los alrededores de Bogotá y conocer los cautivantes pueblos cercanos: "uno descubre paisajes hermosos y disfruto mucho eso".

Como gran cierre, César Escola explica por qué recomienda la capital a quienes nunca la han visitado: "es una gran ciudad enmarcada con esos cerros verdes y sus arroyos, ese es el paisaje que me gusta mostrarles a todos los que vienen desde distintas partes del mundo para conocer Colombia".

