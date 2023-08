Cuáles han sido las mejores y peores audiciones de Yo Me Llamo, según Carlos Calero y César Escola

Durante años, Yo Me Llamo se ha posicionado como uno de los programas de imitación más sorprendentes y a la vez graciosos de la televisión colombiana, pues durante las audiciones se presentan personajes que son idénticos a los artistas originales, pero también han llamado la atención concursantes que no poseen suficientes habilidades artísticas para pasar a la siguiente etapa del programa. En diálogo con Caracoltv.com, César Escola y Carlos Calero recordaron cuáles han sido las mejores y peores audiciones en el templo de la imitación.

El primero en referirse al tema fue Escola, quien aseguró que recuerda con gran cariño a un imitador que logró conmoverlo no solo la primera vez que lo vio, sino también a lo largo de su proceso dentro de la Escuela del programa: "La mejor para mí (de todas las temporadas) Carlos Gardel, que me llenó el corazón y se me cayeron las lágrimas y la peor, uy, hay de todo y en esta edición van a haber unas maravillosas", indicó mientras invitaba a los televidentes a conectarse en las noches con el programa.

Por otra parte, Carlos Calero recordó personajes que han aparecido en ediciones anteriores, pero también se refirió a los que van a salir en esta nueva versión, en especial durante el primer capítulo.

"Creo que recuerdo varios personajes de estos que llegan y uno no sabe si hacen humor o si es en serio y que los jurados los sacan corriendo, pero me acuerdo mucho de pronto de una Alejandra Guzmán en la primera temporada que yo presenté, esta es mi tercera. En esa me acuerdo que la sacaron corriendo. De pronto, desafiando que el jurado dice desastre, malísimos, y de esta temporada, bueno, ustedes vieron ahorita en el primer capítulo a un Mario Bros que yo dije '¿se equivocó de reality?' no sé que cantó, sé que hizo la música del videojuego, pero de resto nada más", señaló.

Finalmente, aseguró que en este 2023 se ha dejado cautivar por los artistas que representan su género musical favorito y que lo transportan a una época completamente diferente.