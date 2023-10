Yo Me Llamo Greeicy Rendón cuenta cuál es el mayor aprendizaje que le dejó su personaje

Luego de fundirse en un gran abrazo con quienes fueron sus compañeros en el Templo de la Imitación, Yo Me Llamo Greeicy Rendón habla sobre su última presentación, en la cual no pudo convencer a los jurados y tuvo que despedirse de su sueño. No obstante, la exparticipante nos da sus reacciones y revive algunos de sus mejores momentos.

Al mencionar lo que ocurrió en la Noche de Eliminación, esta doble recalca que: "lo di todo desde el corazón y me voy con la mejor experiencia de mi vida, el haber estado aquí mostrando todo mi talento, dando a conocer mi arte. Son muchas emociones encontradas, pero me voy feliz porque se logró un sueño maravilloso".

Te puede interesar: Melina Ramírez revela la playlist que reproduce cuando va a las grabaciones de Yo Me Llamo

Con la tranquilidad de haber dado lo mejor de sí en el escenario del Templo de la Imitación, esta exparticipante afirma que su mayor aprendizaje en Yo Me Llamo ha sido el creer en sí misma, tener disciplina, buscar la manera de dar lo mejor y hacer que su mente y su espíritu se conectaran para brindar los mejores espectáculos.

A su vez, afirma que entendió que los sueños sí pueden hacerse realidad y que hay que trabajar fuertemente en ellos para salir adelante.

Conoce más: Pipe Bueno revela qué canción le dedicaría a Amparo Grisales y a Melina Ramírez, ¿muy coqueto?

Publicidad

Si de retos se trata, esta imitadora de Greeicy Rendón tiene claro que la cantante está llena de ellos, dado que es una artista integral: "es una mujer maravillosa y creo que todas las personas somos auténticas y únicas".

Los lazos que se crean a lo largo de toda la competencia de Yo Me Llamo es otro de los factores que beneficiaron a esta doble, puesto que considera que es una de las cosas más gratificantes y exalta que los amigos que conoció aquí terminaron convirtiéndose en su familia: "espero poder verlos pronto porque definitivamente cuando algo nace del corazón uno siempre quiere estar cerquita".

Lee también: Yo Me Llamo Joan Sebastian revela cuál es el día que jamás olvidará de su paso por el programa

Al recordar el momento que para ella vale oro, Yo Me Llamo Greeicy Rendón relata que se trata del día en el que se puso en la tarea de aprender a bailar y hacer los movimientos de esta cantante, en medio de lo cual se dio cuenta de que era posible conectar con su cuerpo y mente, al punto de que se impactó cuando lo pudo lograr.

Publicidad

Finalmente, la exparticipante le dirige unas palabras a su artista favorita, a quien le deja en claro que la ama y admira: "anhelo que se sienta feliz, porque yo me sentí así al estar aquí dando lo mejor de mí. Espero algún día conocerla, pues amo lo que hace, su corazón es hermoso y deseo que nunca deje de brillar".