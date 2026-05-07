Blake Lively presentó nueva moción y pidió compensaciones tras acuerdo con Justin Baldoni

El conflicto judicial entre Blake Lively y Justin Baldoni continuó luego del acuerdo anunciado entre ambas partes el pasado 4 de mayo. El jueves 7 de mayo, la actriz presentó una nueva moción ante la corte con la que buscó ser declarada “demandada victoriosa” dentro del proceso y solicitó compensaciones económicas derivadas del litigio.



La razón por la que Blake Lively solicita ser declarada "demandada victoriosa"

La petición estuvo sustentada en una ley del estado de California aprobada en 2023, conocida como la Ley de Protección de Sobrevivientes contra Demandas por Difamación Instrumentalizadas. Esa normativa fue creada para proteger a personas que denuncian abusos sexuales y posteriormente enfrentan demandas por difamación como forma de represalia.

Lively ya había recurrido a esa legislación en septiembre de 2025, después de que Baldoni presentara una demanda por difamación en su contra. Esa contrademanda fue desestimada por la justicia en junio de 2025.



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De acuerdo con documentos conocidos por el medio Us Weekly, la actriz pidió que la corte reconociera que logró defenderse de manera exitosa frente a las acciones legales promovidas por las partes relacionadas con Wayfarer Studios. También reclamó el pago de honorarios legales, costos judiciales, daños compensatorios y daños punitivos.

En el mismo documento se señaló que la solicitud incluyó daños triplicados relacionados con las consecuencias de la demanda por difamación presentada en su contra, además de una compensación económica orientada a evitar conductas similares en el futuro.



En otra comunicación entregada a la prensa, los abogados Michael Gottlieb y Esra Hudson calificaron el acuerdo como un resultado favorable para la actriz y señalaron que Baldoni y otros demandados renunciaron a continuar apelando dentro del caso.

Blake Lively's attorneys are speaking out for the first time since the actress reached a settlement with former "It Ends with Us" co-star and director Justin Baldoni earlier this week, ending the pair's nearly year-and-a-half-long legal dispute.



In a statement Thursday, Lively's… pic.twitter.com/BxQLPzMzVL — ABC News (@ABC) May 7, 2026

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La abogada Sigrid McCawley, quien también representó a Lively, explicó a Variety que la nueva moción buscaba generar un precedente jurídico para otros sobrevivientes que enfrentaran demandas de difamación como mecanismo de represalia tras denunciar situaciones de abuso.

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Mientras tanto, el equipo legal de Justin Baldoni sostuvo una interpretación distinta sobre el desenlace del proceso. El abogado Bryan Freedman aseguró que el momento clave del caso ocurrió el 2 de abril, cuando el juez desestimó 10 de los 13 cargos presentados por Lively.

Entre esos puntos rechazados por la corte estuvieron la demanda por acoso sexual y la reclamación inicial por 300 millones de dólares. Freedman también indicó que no tenía claridad sobre qué asuntos seguían en discusión dentro del litigio.

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La defensa de Baldoni además cuestionó la aplicación de la ley californiana mencionada por Lively, argumentando que los hechos ocurrieron en Nueva York y Nueva Jersey, y no en California. Sin embargo, los abogados de la actriz respondieron que la denuncia administrativa original fue presentada ante el Departamento de Derechos Civiles de California, situación que, según su postura, sí permitía aplicar esa normativa.

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Ahora ambas partes deberán presentar nuevos escritos relacionados con la moción. Posteriormente, el juez podría convocar una audiencia para definir posibles montos de daños y compensaciones dentro del caso.

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