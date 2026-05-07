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Blake Lively pide compensación tras acuerdo judicial con Justin Baldoni - CaracolTV

Aunque Blake Lively y Justin Baldoni anunciaron un acuerdo el pasado 4 de mayo, la actriz presentó una nueva moción ante la corte en la que solicitó ser reconocida como "demandada victoriosa".

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Blake Lively presentó nueva moción y pidió compensaciones tras acuerdo con Justin Baldoni

Aunque Blake Lively y Justin Baldoni anunciaron un acuerdo el pasado 4 de mayo, la actriz presentó una nueva moción ante la corte en la que solicitó ser reconocida como "demandada victoriosa".

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 7 de may, 2026
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Blake Lively pide compensación tras acuerdo con Baldoni.jpg