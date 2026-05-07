Una integrante del grupo de ‘A Otro Nivel’ en peligro piensa en abandonar la competencia

La nueva jornada de competencias en ‘A Otro Nivel’ deja cambios importantes entre los grupos participantes luego de las decisiones del jurado. Antes de conocer el veredicto final, las agrupaciones enfrentan nuevas presentaciones y comentarios relacionados con su desempeño en el escenario, la preparación para cada show y la dinámica interna entre sus integrantes.

Uno de los momentos que marca la noche ocurre con Macondo Sound System. Durante los ensayos, el líder del grupo llama la atención a uno de los participantes por situaciones relacionadas con la disciplina y la responsabilidad en las prácticas. La agrupación considera que cualquier falla en la preparación puede afectar directamente el resultado de la presentación frente a los jurados.



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Después de subir al escenario, Macondo Sound System recibe comentarios positivos por parte del panel de expertos. Los jurados destacan la propuesta vocal del grupo y señalan que la interpretación estuvo enfocada en una línea lírica que permitió mostrar diferentes matices en las voces de los integrantes. Además, resaltan que cada participante logró aportar elementos distintos dentro de la presentación colectiva.

Los integrantes también reconocen que sienten una competencia directa con The Beat Voice, debido a que ambos grupos están conformados únicamente por hombres. El enfrentamiento entre las dos agrupaciones genera expectativa dentro de la competencia y aumenta la rivalidad entre los participantes.



Más adelante, llega el momento de conocer al mejor grupo de la noche. Los jurados anuncian que Macondo Sound System obtiene el primer lugar de la jornada. Antes del resultado, Armando promete realizar cualquier cambio físico que sus compañeros le pidan en caso de ganar la competencia del día, situación que finalmente termina ocurriendo tras el veredicto.

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Con el triunfo, el líder Angelove recibe el beneficio de asignar canciones a otros participantes para las próximas presentaciones. Además, la agrupación obtiene una sorpresa entregada por Ditu como parte de la dinámica del programa.

Por otra parte, Four to Sing vuelve a enfrentar una situación complicada dentro del concurso. Las integrantes llegan a la presentación afectadas por las críticas recibidas en la noche de eliminación anterior, especialmente por los comentarios relacionados con las armonías y las técnicas vocales grupales.

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Tras su show, los jurados cuestionan el nivel de preparación del grupo y señalan que, aunque las voces individuales funcionan correctamente, las armonías colectivas no logran consolidarse durante toda la presentación. También indican que existen momentos de descoordinación y que algunos factores emocionales podrían estar interfiriendo en el desempeño del equipo.

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Los expertos agregan que el grupo se percibe cansado y consideran que todavía no existe una conexión sólida entre las integrantes. Además, le piden a la líder asumir una posición más estricta durante los ensayos y la preparación de cada show.

Finalmente, Four to Sing queda nuevamente en zona de peligro. Después de escuchar el resultado, Luna expresa que el grupo debe entender cuándo puede ser el momento adecuado para bajarse del barco, dejando abierta la posibilidad de abandonar la competencia.

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