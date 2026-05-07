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Que grupo de ‘A Otro Nivel’ es el mejor y cuál quedó en peligro - CaracolTV

Four to Sing vuelve a quedar en zona de peligro y eso desata que Luna indica que deben saber cuándo es el momento correcto para bajarse del barco, debido a que tuvieron varias críticas.

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Una integrante del grupo de ‘A Otro Nivel’ en peligro piensa en abandonar la competencia

Four to Sing vuelve a quedar en zona de peligro y eso desata que Luna indica que deben saber cuándo es el momento correcto para bajarse del barco, debido a que tuvieron varias críticas.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 7 de may, 2026
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